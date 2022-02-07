В Рыбинске состоится общероссийская акция «Дарите книги с любовью»

07.02.2022, 14:34, Новости

Теги: Благотворительность, Культура

Благотворительная акция пройдёт в нашем городе с 7 по 14 февраля.

Мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения, который отмечают 14 февраля во многих странах мира.

Праздник возник в 2012 году благодаря инициативе американки Эмми Бродмур. Женщина предложила дарить всем желающим книги детям, чьи возможности доступа к книгам и чтению ограничены. Благотворительную акцию поддержали во многих странах мира. В библиотечно-информационном центре «Радуга» решили не ограничиваться одним днем и запустили семидневную акцию «Дарите книги с любовью».

— Приглашаем всех рыбинцев присоединиться к шестой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Если у вас дома на книжных полках скучают хорошие книги, которые уже были вами прочитаны — приносите их в библиотеку, чтобы каждая из них нашла своего читателя. Подаренные книги обретут благодарных читателей, получат интересную, новую жизнь, —прокомментировала директор БИЦ «Радуга» Наталья Носова.

Дарителей ждут с 7 по 14 февраля по адресу: проспект Ленина, 181, с 10 до 18 часов.

Пресс-служба администрации Рыбинска