В Рыбинске организуют встречи с жителями, чьи дворы вошли в губернаторскую программу «Наши дворы»

04.02.2022, 15:16, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Выборы, ЖКХ, Общество

Встречи с жителями домов, дворовые территории которых вошли в список губернаторского проекта «Наши дворы», начнутся с 8 февраля.

Главным вопросом для обсуждения — станут детские городки. С этого года установка игровых площадок — обязательный критерий для включения в программу благоустройства, но содержать их будут за счет средств собственников жилья.

С 8 по 21 февраля — такой срок отведён муниципальным образованиям для организации встреч с участниками губернаторской программы «Наши дворы». В Рыбинске собрания должны будут пройти в 30 дворах, где в проект благоустройства добавлена детская игровая площадка (на пяти территориях определить достаточного место для обустройства не представляется возможным).

Все эти территорий вошли в согласованный правительством области список. На встрече совместно со специалистами департамент ЖКХ жителям необходимо будет определить вид детского городка, который в обязательном порядке входит в комплексное благоустройство. На выбор гражданам предложат несколько утвержденных эскизов.

Расписание встреч будет организовано следующим образом:

08.02.2022 в 19:00 ул. 1-я Выборгская, д.64

08.02.2022 в 19:30 ул. Гагарина, д.20

08.02.2022 в 18:00 ул. Колышкина, д.23

08.02.2022 в 18:30 ул. 50 лет ВЛКСМ, д.48, д.50

08.02.2022 в 17:30 ул. Черняховского, д. 10

08.02.2022 в 18:00 ул. Качалова, д.24

08.02.2022 в 17:30 ул. Братьев Орловых, д.4

08.02.2022 в 19:30 ул. 1-я Выборгская, д.61

09.02.2022 в 18:00 ул. Ворошилова, д.14

09.02.2022 в 17:15 ул. Моторостроителей, д.21

09.02.2022 в 17:30 ул. наб. Космонавтов, д.25

09.02.2022 в 17:30 ул. Рокоссовского, д.8 и д.8а

09.02.2022 в 19:00 ул. Ошурковская, д.7

09.02.2022 в 19:30 ул. Волочаевская, д.46

09.02.2022 в 18:00 ул. Расплетина, д.9

09.02.2022 в 18:30 ул. Луговая, д.10

10.02.2022 в 18:00 ул. Бабушкина, д.23

10.02.2022 в 18:00 ул. 9 Мая, д.16 и д.18

10.02.2022 в 17:30 ул. Рапова, д.11

10.02.2022 в 17:30 пр. Революции, д.4

10.02.2022 в 15.00 ул. Рабкоровская, д.5

10.02.2022 в 19:00 ул. Юбилейная, д.43, ул. Грекова, д.1

11.02.2022 в 18:30 ул. Волочаевская, д.19

11.02.2022 в 18:30 ул. Б. Рукавицына, д.4

11.02.2022 в 18:30 ул. Моторостроителей, д.10

11.02.2022 в 18:00 ул. Моторостроителей, д.9а

11.02.2022 в 18:30 ул. Моторостроителей, д.32

11.02.2022 в 17:30 пр. Ленина, д.191

11.02.2022 в 17:00 ул. Алябьева, д.30; ул. Больничная, д.9

11.02.2022 в 18:00 ул. Карла Либкнехта, д.11

Губернаторская программа «Наши дворы» стартовала в Ярославской области в этом году. Для её реализации из федерального бюджета выделено 1,2 млрд рублей и дополнительно 600 млн — из регионального. Это позволит увеличить число реконструируемых дворовых территорий в три раза. В рамках губернаторского проекта «Наши дворы» стоит задача не только реконструировать и облагородить дворовые территории, но и дать старт разработке комплексного подхода к благоустройству в Ярославкой области. Новый подход и стандарты благоустройства позволят создать более комфортные и безопасные условия во дворах для жителей региона.

Пресс-служба администрации Рыбинска