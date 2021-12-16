Постановление о прекращении уголовного дела в отношении главы Рыбинска

16.12.2021, 16:24, Детали

Теги: Добряков, Общество, Происшествия, Суд, Транспорт

Дело № 1-34/2021 г.

УИД 76RS0020-01-2021-000596-87

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела

«30» ноября 2021 г. <адрес>

Мышкинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Акутиной Н.Ю.,

при секретаре Калачевой К.И.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Голиковой Е.В.,

подсудимого Добрякова <данные изъяты>,

защитника адвоката Адвокатской конторы <данные изъяты> МО Зайцева С.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевшего Потерпевший №1,

представителя потерпевшего адвоката <данные изъяты> коллегии адвокатов «<данные изъяты>» Пагина Д.С., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Добрякова <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Добряков Д.В. обвиняется в том, что он, являющийся на основании решения <данные изъяты> территориальной избирательной комиссии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № с ДД.ММ.ГГГГ Главой городского округа <адрес>, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека при следующих обстоятельствах. Добряков Д.В. ДД.ММ.ГГГГ около 08 час. 30 мин., управляя технически исправным автомобилем <данные изъяты>, двигаясь по автодороге сообщением <адрес> из <адрес> в направлении <адрес>, проезжая через населённый пункт – <адрес>, в зоне действия дорожного знака 3.24 Приложения 1 (Дорожные знаки (по ГОСТу Р 52289-2019 и ГОСТу Р 52290-2004)) к Правилам дорожного движения РФ, утвержденным Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» (далее по тексту – ПДД), ограничивающего скорость движения на данном участке местности до 40 км/ч, в районе <адрес>, в нарушение требований п.п. 9.1, 10.1, 10.2 ПДД не выбрал скорость, обеспечивающую водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД с учетом дорожных и метеорологических условий, двигаясь со скоростью около 60 км/ч, превышающей действующее на данном участке автодороги ограничение скорости в 40 км/ч, не справился с управлением транспортного средства, пересек дорожную разметку, предусмотренную п. 1.11 Приложения 1 (Дорожная разметка и ее характеристики (по ГОСТу Р 51256-2011 и ГОСТу Р 52289-2004)) к ПДД, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений движения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем <данные изъяты> под управлением Потерпевший №1, двигавшимся во встречном направлении по своей полосе движения. В результате происшествия действиями водителя автомобиля <данные изъяты> Добрякова Д.В., нарушившего требования п.п. 9.1, 10.1, 10.2 ПДД, водителю автомобиля <данные изъяты> Потерпевший №1 по неосторожности причинены телесные повреждения в виде: травмы левого тазобедренного сустава: закрытого перелома-вывиха головки левой бедренной кости, закрытого перелома заднего края левой вертлужной впадины со смещением костных отломков, которые вызвали значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, независимо от исхода и оказания (неоказания) медицинской помощи, относящейся в соответствии с п. 6.11.4 Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.04.2008 г. № 194н, к тяжкому вреду здоровья; ссадины на левом бедре в области обоих коленных суставов, обеих голеней, не повлекшие расстройства здоровья (вреда здоровью) или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности.

Таким образом, Добрякову Д.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В подготовительной части судебного заседания потерпевший Потерпевший №1 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Добрякова Д.В. в связи с примирением с подсудимым. Представитель потерпевшего Потерпевший №1 адвокат Пагин Д.С. поддержал данное ходатайство.

Подсудимый Добряков Д.В. и его адвокат Зайцев С.В. в судебном заседании не возражали против прекращения уголовного дела по указанному основанию.

Государственный обвинитель Голикова Е.В. так же не возражала против прекращения уголовного дела в отношении подсудимого Добрякова Д.В. в соответствии со ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон.

Выслушав потерпевшего Потерпевший №1, его представителя адвоката Пагина Д.С., подсудимого Добрякова Д.В., адвоката Зайцева С.В. и государственного обвинителя Голикову Е.В., изучив материалы дела, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении подсудимого Добрякова Д.В. за примирением сторон.

В соответствии со ст. 25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред.

Согласно ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Подсудимый Добряков Д.В. ранее не судим (т. 2 л.д. 36, 37), обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, вину признал, дал признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, чем способствовал его расследованию, в содеянном раскаялся, загладил причиненный потерпевшему Потерпевший №1 вред в полном объеме, что подтверждается заявлением потерпевшего и его объяснениями в судебном заседании. Добряков Д.В. положительно характеризуется по месту жительства и по месту работы.

Таким образом, все основания для прекращения уголовного дела в отношении Добрякова Д.В., указанные в ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, по настоящему делу имеются, что является основанием для прекращения производства по делу и освобождения его от уголовной ответственности.

Мера пресечения в отношении подсудимого Добрякова Д.В. не избиралась.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд принимает во внимание положения ст. 81 УПК РФ.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 25, 254, 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Добрякова <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, на основании ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон.

Вещественные доказательства:

– автомобиль <данные изъяты> передать подсудимому Добрякову Д.В.;

– автомобиль <данные изъяты> передать потерпевшему Потерпевший №1;

– <данные изъяты> – возвратить в учреждения здравоохранения;

– <данные изъяты> – уничтожить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Мышкинский районный суд в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья Н.Ю. Акутина