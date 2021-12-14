Традиционная благотворительная акция «Рождественская снежинка» пройдёт в Рыбинске

14.12.2021, 14:12, Объявления

Теги: Благотворительность, Праздник

Организаторами общегородской благотворительной акции «Рождественская снежинка» выступает Рыбинская епархия

Мероприятие проходит при поддержке администрации города, а также при участии департаментов образования и культуры.

Благотворительная акция «Рождественская снежинка» пройдёт на Соборной площади 9 января 2022 года с 12:00 до 15:00 часов. Гости мероприятия смогут не только помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, но и приобщиться к русской культуре, православным традициям, принять участие в спектакле и мастер-классах, подняться на колокольню Спасо-Преображенского собора, посмотреть рождественскую историю.

— Благотворительная акция «Рождественская снежинка» проводится с целью оказания материальной помощи людям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Сотрудники Рыбинской епархии организуют ярмарки сувениров и подарков, изготовленных волонтерами. Средства, вырученные с продажи, направляются на оказание помощи нуждающимся в дорогостоящем лечении детям-инвалидам и жителям Рыбинска, — рассказали представители Рыбинской епархии.

В этот раз целью сбора станет оплата реабилитации Богдана Соловьёва, помощь детям, находящимся на лечении в онкоотделении областной больницы и детской больницы Рыбинска, а также бездомным, получающим поддержку в центре «Дари добро».

По выходным дням в здании Епархиального управления проходят семейные гостиные для воспитанников детских садов и их родителей и мастер-классы, на которых дети создают поделки для ярмарки. Даты ближайших встреч 19 и 25 декабря, количество мест ограничено, запись обязательна.

Пресс-служба администрации Рыбинска