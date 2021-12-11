За дождь и снег придется заплатить

11.12.2021, 8:10, Детали

Теги: Благоустройство, Бюджет, Добряков, ЖКХ, Общество

9 декабря ряд местных СМИ с гордостью сообщили, что «Правительство РФ поддержало идею мэра Рыбинска по модернизации ливневок».

– Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин подписал поручение Минстрою, Минфину и Минэкономразвития подготовить дорожную карту по модернизации ливневой канализации, включающую объекты, источники финансирования, сроки реализации, – написал в соцсетях Денис Добряков. – С предложением создать федеральную целевую программу я выступал недавно на Всероссийской водном конгрессе в Москве. Очень рад, что нас услышали.

Сразу отметим, Всероссийский водных конгресс начал свою работу 26 октября, а Марат Хуснуллин дал аналогичное поручение на совещании в правительстве еще за пару недель до этого – в начале месяца. Тогда Минстрою было предложено в срок до 15 октября 2021 года представить предложения по модернизации ливневой канализации.

Отметим, в большинстве российских городов ливневая канализация изношена на 60–90 процентов, а в некоторых и вовсе отсутствует. На модернизацию стоков только в крупных городах может потребоваться порядка 500 млрд рублей.

При этом, ливневки содержатся в основном за счет средств областных и местных бюджетов, а также юрлиц (например, заводов, офисных и торговых организаций), и денег недостаточно.

Поэтому, в органах власти считают, что необходимо ввести плату за их содержание и для жителей – когда рассчитывается коэффициент водостока с площади участка многоквартирного дома (с учетом метража квартиры).

Так что, за дождь и снег тоже будем платить.