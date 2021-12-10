Доколе?

10.12.2021, 11:59, Главное

Теги: ЖКХ, Муниципальный совет, Общество, Теплоэнерго

Депутаты рыбинского муниципального совета более двух часов потратили на обсуждение проблем с отоплением и горячей водой.

– Вы хотите, чтобы я дефекты что ли устранял?

– Да! Если вы не можете обеспечить работу специалистов, устраняйте дефекты сами!

– Когда вас пригласили по тарифам поговорить, вы кого-то послушали в департаменте и даже на цифры не посмотрели.

– Вы устраните дефекты! Дайте горячую воду людям. А потом канючите здесь сидите. Делайте свою основную работу!

– Вы задание главы выполните по целевой программе, по 37 км (вероятно по замене сетей – ryb.ru).

Такой «диалог» состоялся в конце заседания комиссии по ЖКХ между заместителем главы Рыбинска Алексеем Рябченковым (сам Денис Добряков на комиссии не присутствовал) и директором ООО «Рыбинская генерация».

Впрочем, начиналась комиссия спокойно и даже скучно. Формально в повестке вопрос назывался так: «О выполнении условий концессионного соглашения между администрацией городского округа город Рыбинск и ООО «Рыбинская генерация».

Собственно, об этом и стал говорить директор теплоснабжающей организации: меняем по 10 км сетей в год, покупаем машины (рабочие, разумеется), сменили сервера, купили телефоны и даже платим долги МУП «Теплоэнерго». В общем, с концессией все хорошо.

Однако до конца рассказать об успехах «Рыбинской генерации» в выполнении инвестиционной программе Алексею Потехину рассказать не дали.

Примерно через 20 минут доклада вмешался Константин Долгов, председатель муниципального совета и предложил обсудить то, что действительно волнует рыбинцев.

– Такого количества аварий мы не видели. Такого количества звонков жителей (с жалобами на отсутствие отопления и горячей воды) никогда не было, – сказал председатель.

– Коллеги, вы для чего меня сюда позвали? – парировал директор РГ. Все же вопрос был о концессии, а не горячей воде с отоплением.

Впрочем, коллеги Константина Долгова (которые депутаты), его поддержали, и Алексею Потехину пришлось перейти к обсуждению «горячей» проблемы.

– Действительно, сейчас копаем много, есть претензии на качество в вовремя осуществления работ, – признал директор РГ. – Рост количества (выявленных) дефектов – на 30 процентов.

По данным «Рыбинской генерации» только в этом году было выявлено 1339 дефектов (в 2016-2018 годах выявлялось примерно по тысяче). Причина – износ сетей.

Кроме того, Алексей Потехин опроверг слухи о снижении зарплат на вверенном ему предприятии – она даже растет. Но вот с ремонтами проблема остается – собственных сил не хватает, да и подрядчики зачастую подводят.

Что касается раскопов, то в РГ делают упор на ремонт сетей, а не на благоустройства.

А вот рост аварий на сетях, по мнению Алексея Потехина, вызван тем, «Рыбинская генерация» стала подавать теплоноситель в соответствии с нормативами.

– Впервые за долгие годы, мы довели температуру воды до сбалансированных значений. Это одна из причин, – пояснил директор РГ. По его словам, повышение температуры воды в морозные дни до нормативных значений сразу увеличивает количество аварий.

– Так давайте не будем давать такую температуру, – предложил Константин Долгов.

После чего, Олег Леонтьев напомнил слова Дениса Добрякова, что когда МУП «Теплоэнерго» работало, то температуру теплоносителя «умышлено» держали заниженной.

– Уж лучше нарушить нормативы, чем сидеть без тепла, – добавил депутат.

– Ну если вы поддерживаете, то мы готовы работать с температурой не выше 100, – согласился Алексей Потехин. А затем добавил еще одну причину аварийности: – Гидравлические испытания, тряхнули сети.

Однако с понижением температурного графика не все так просто. По словам Алексея Рябченкова, регулировочные шайбы в домах рассчитаны на температуру 130 градусов, соответственно теплоузлы надо регулировать.

Кроме того, замглавы добавил, что «Рыбинская генерация», в соответствии с концессионным соглашением, обязана содержать сети и обеспечивать жителей города и горячей водой, и теплоснабжением.

– Нанимайте дополнительные бригады, выполняйте свои обязанности. Мы больше такое терпеть не можем, – добавил Алексей Рябченков.

– К сожалению, в последние несколько лет мы делали все возможное, чтобы из ведения муниципалитета ушли ресурсоснабжающие организации, – напомнил Александр Соколов. – Мы под аплодисменты передали имущество «Теплоэенрго», чтобы сбросить долги за газ и тепло.

– Мы ни разу не вызвали заместителя главы по городскому хозяйству с информацией о подготовке к отопительному сезону. Зато мы ходили по фонтанам, обсуждали – тот или не тот цвет у велодорожек, но мы не занимались теми вопросами, которые действительно волнуют наших жителей, – добавил депутат.

По его мнению, такие вопросы нужно обсуждать на муниципальном совете как минимум раз в месяц.

И одним из таких вопросов, который обсудили на комиссии, стал отказ «Рыбинской генерации» выставлять счета за отопление, по ряду многоквартирных домов, на основании данных общедомовых приборов учета.

Алексей Потехин пояснил, что показания счетчиков они принимать не могут, так как на них нет проектной документации (она, кстати, в ряде случаев оплачивалась жильцами). Но она сохранилась в «Теплоэнерго», однако передать ее «Рыбинской генерации» готовы только за деньги – 5000 рублей за копию (безвозмездная передача не предусмотрена концессией).

Никаких практических решений по итогам комиссии принято не было, но можно ждать, что концессионное соглашение никто разрывать не будет, «Рыбинская генерация» продолжит ремонты (даже возможно с привлечением сторонних подрядчиков), а температуру теплоносителя до нормативных значений повышать не будут.

Да, по копиям проектной документации все же договорятся – их сделают, и не за счет жителей.