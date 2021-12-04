В Рыбинске появятся несколько новых арт-объектов

04.12.2021, 11:07, Эксклюзив

Теги: Благоустройство, Бюджет, Праздник, Сарказм, Теплоэнерго, Экология

По инициативе мэрии Рыбинска город стал инновационной площадкой по созданию экологических арт-объектов.

– В самое ближайшее время в городе появится несколько новых достопримечательностей – эко-ёлки и эко-пирамида, – пояснили в пресс-службе.

Уже к «НаШествию Дедов морозов» новую эко-ёлку установят на аллее у улицы Свобода. Ее изготовят из невостребованных труб ранее закупленных для ремонта теплотрасс. Принять участие в украшении новогодней красавицы смогут все горожане – для этого достаточно принести носки и/или нижнее бельё (можно б/у).

– Жители и гости Рыбинска по достоинству оценили молодежную ёлку на Полиграфе, поэтому мы решили распространить практику установки эко-елей на весь город, – рассказали в мэрии.

Кроме того, на волжской набережной, на месте устаревшего детского городка, предполагается установить пирамиду – по примеру музея в Лувре. Но сделают ее из старых покрышек, ранее собранных в рамках экологических акций. Подрядчик уже выбран – компания «Крепышъ».

– Идея пирамиды появилась у нашего мэра, после недавней рабочей поездки в Египет, где он поделился опытом успешной подготовки города к зиме, а также осмотрел местные достопримечательности, – пояснили чиновники. – Однако любой вправе предложить свои идеи, тем более мусора на городском полигоне у нас хватает.

Также, для реализации молодежных инициатив, на территории «Рыбинских моторов» будет организовано арт-пространство «Гений креатива», где все желающие смогут не только поделиться своими идеями, но и научиться варить популярные ирландские эли.

– Любое производство негативно сказывается на окружающей среде, так что, пусть уж лучше наша молодежь занимается эко-творчеством, чем работой, – считают на предприятии.

– Мы заинтересованы в преобразовании промышленных зон в арт-кластеры, особенно если есть цель привлечь и занять молодежь, – добавил мэр Рыбинска. – Будем помогать заводу в реализации этой идеи организационно, информационно, с благоустройством территории, и, конечно, финансово.

Отметим, по планам мэрии Рыбинска, уже в следующему Новому году город полностью избавиться от синтетических и натуральных ёлок и перейдет на эко-ели из бытовых и промышленных отходов, а также проведет на платформе TikTok конкурс знатоков и любителей эля.