В Рыбинске состоялись публичные слушания по проекту бюджета

30.11.2021, 10:53, Новости

Теги: Администрация, Бюджет, Муниципальный совет

Над формированием проекта бюджета работали специалисты департамента финансов администрации и профильная комиссия муниципального совета.

29 ноября проект главного финансового документа Рыбинска на 2022 год рекомендовали к утверждению на публичных слушаниях.

Публичные слушания состоялись в Общественно-культурном центре в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В обсуждении приняли участие порядка 80 активных горожан.

Доходы бюджета будущего года планируются в сумме 6 288 433,6 руб. Из них собственные доходы Рыбинска — 1 867 916,7 руб., безвозмездные поступления из бюджетов федерации и региона — 4 420 516,9 руб. Расходы не превысят общие доходы и городской бюджет будет бездефицитным.

Самые большие средства, как и в прошлые годы, направлены на социальную сферу. 2/3 городского бюджета выделено на образование.

В следующем году Рыбинск ждут большие инфраструктурные проекты, главные из которых ремонт моста через Волгу и берегоукрепление от ДС «Полета» до ДК «Вымпела».

— Мы рассчитываем, что ремонт Волжского моста пройдет без софинансирования местного бюджета. Проектно-сметную документацию разработают к концу декабря. Тогда будет понятно, на какую сумму из федерального бюджета мы можем рассчитывать в 2022 году. Колоссальными усилиями мы доказали необходимость берегоукрепления от ДС «Полет» до ДК «Вымпел». Его стоимость 500 миллионов рублей, и уже есть подтверждение, что Рыбинск деньги получит. А горожане, кроме самого берегоукрепления, получат еще одно место отдыха у воды, — объяснил Денис Добряков.

В ходе слушаний жители Заволжья-1 задали вопросы по благоустройству частного сектора и внесли два предложения. Одно из них было принято как поправка к бюджету.

9 декабря проект бюджета вынесут на рассмотрение муниципального совета.

Пресс-служба администрации города Рыбинска