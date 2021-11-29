В муниципальном совете завершили обсуждение бюджета

29.11.2021, 17:41, Новости

Теги: Администрация, Бюджет, Муниципальный совет

Утверждение проекта главного финансового документа Рыбинска состоится в совете 9 декабря.

Предполагается, что доходы бюджета 2022 года составят 6 288 433,6 рублей. Из них собственные доходы города — 1 867 916,7 руб., безвозмездные поступления из бюджетов государства и региона — 4 420 516,9 рублей. Дефицит бюджета, традиционно, не предусмотрен.

— Две трети городского бюджета направим на социальную сферу, образование, культуру и спорт, — пояснил глава Рыбинска Денис Добряков. — Большую часть денег получит образование. Мы должны сделать так, чтобы молодежь не теряла интерес к родному городу, оставалась здесь учиться и работать. Без достойного образования нет развития территории.

– Ожидаем решение федерального и областного правительства по замещению коммерческих кредитов на бюджетные с минимальной процентной ставкой. При положительном решении мы сможем в год экономить до 70 млн рублей, – добавил глава.

На спорт в 2022 году почти 250 млн рублей. Основные расходы — заработная плата сотрудникам подведомственных учреждений, плата за коммунальные услуги, налоги. Предусмотрены стипендиальные выплаты для талантливых молодых спортсменов — для этого заложили в бюджет два миллиона 300 тысяч рублей.

Проект бюджета предусматривает расходы на культуру в размере 210 млн рублей. Их потратят на поддержание в нормативном состоянии материально-технической базы, заработную плату сотрудников, проведение массовых мероприятий, развитие туризма в городе и повышение его привлекательности.

В бюджете департамента образования предусмотрены средства для компенсации стоимости арендной платы за жильё для иногородних педагогов: по семь тысяч ежемесячно. Всего город готов принять на таких условиях десять учителей.

Департамента соцзащиты получит более полутора млрд рублей — но практически вся она поступает из вышестоящих бюджетов. Деньги направят на выплаты пособий, компенсаций, материальную поддержку нуждающихся.

Отметим, по расчетам ryb.ru, собственные доходы Рыбинска c 2016 года выросли на 1,6% (в абсолютных цифрах, без учета инфляции), помощь из вышестоящих бюджетов (субсидии, субвенции) – на 214,4%, а всего доходы – на 37,5%.