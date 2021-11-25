16 вопросов и генерация

25.11.2021, 14:01, Главное

Теги: Администрация, Благоустройство, ЖКХ, Муниципальный совет, Общество, Погода, Ремонт, Теплоэнерго

Сегодня на очередном заседании рыбинского муниципального совета депутаты рассмотрели и утвердили 16 вопросов.

Впрочем, времени на это у них ушло не много – в большинстве случаев вопросов к докладчикам не было, а в некоторых – первых даже не заслушивали (озвучили чуть ранее, на заседании профильных комиссий).

Пожалуй, наиболее интересным, стал даже не вопрос (в повестку его включили прямо на заседании, вторым, сразу после принятия поправок в устав), а информация о ситуации с отоплением и горячей водой.

Вынес его на совет представитель КПРФ Сергей Пресняков, но поддержали фактически все, даже депутаты от «Единой России». А ответчиком стал Алексей Рябченков, и.о. главы Рыбинска (сам Денис Добряков, говорят, отдыхает в Египте) и заместитель по городскому хозяйству.

Алексей Рябченков сразу сказал, что администрация города за теплоснабжение не отвечает – это прерогатива ООО «Рыбинская генерация», но по их информации, аварийность на сетях составляет порядка 800 аварий в год.

За последнюю неделю серьёзными авариями отметились несколько микрорайонов.

Так только на Полиграфе, после начала отопительного сезона, произошло 12 аварий, но они устранены, «ситуация нормализована», и осталось только навести порядок на месте раскопов.

– Позавчера, после того как на водоканале (ГП ЯО «Северный водоканал») случилась авария и было отключено водоснабжение на котельной «Слип», после запуска было обнаружено 8 дефектов на сетях микрорайона, – отметил и.о. главы.

По его словам, уже вчера теплоснабжение было восстановлено, но в части домов есть еще проблемы.

Кроме того, по вине водоканала, есть проблемы и на котельной «Магме».

То есть, максимальная аварийность происходит по причине прекращения водоснабжения котельных – трубы остывают, а после подачи теплоносителя начинают «двигаться», и, как следствие, их рвет (законы физики никто не отменял).

Последнее масштабное отключение произошло в центре города – отключено 192 многоквартирных дома. Однако ремонт должен быть закончен уже сегодня – в 13-30.

Продолжаются большие работы по замене труб и в микрорайоне Северный – их рассчитывают завершить на следующей неделе.

В Переборах тоже несколько многоквартирных испытывают проблемы с горячим водоснабжением.

– Хочу обратиться к жителям Рыбинска, прежде всего, чем куда-то писать и жаловаться, надо обратится в свою управляющую компанию, – отметил Алексей Рябченков.

По его словам, нужно менять не 10 км труб (как в этом году), а 15. В целом же, чтобы переломить ситуацию, надо менять порядка 37 км сетей в год – у них износ уже 80 процентов. Однако для этого нужны деньги, и желательно федеральные.

Татьяна Герасимова озвучила версию неназванной управляющей компании: сети в Северном рвет, потому что давление теплоносителя очень высокое – 11 атмосфер. Но заместитель главы это версию опроверг – давление в норме.