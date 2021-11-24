Муниципальный совет приступил к обсуждению проекта бюджета Рыбинска

24.11.2021, 14:29, Новости

Теги: Администрация, Бюджет, Муниципальный совет, Общество

Рыбинский муниципальный совет приступил к обсуждению проекта бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

На первом заседании у присутствующих депутатов возник только один вопрос и одно пожелание.

Александр Сивков поинтересовался судьбой компенсации «выпадающих доходов» местного бюджета, которые образовались в связи с передачей начислений НДФЛ с пособий по нетрудоспособности из Рыбинска в Ярославль.

Директор департамента финансов Надежда Петухова пояснила, что область компенсирует местному бюджету примерно половину недостающей суммы, а всего, по ее расчетам, Рыбинск потерял на этом порядка 78 млн рублей в этом году, и недосчитается около 72 миллионов в следующем.

Александр Соколов попросил представителей администрации к завершению обсуждения бюджета подготовить информацию о динамике изменения собственных доходов и росту финансовой помощи с 2010 года.

По расчетам ryb.ru, собственные доходы c 2016 года выросли на 1,6% (в абсолютных цифрах, без учета инфляции), помощь из вышестоящих бюджетов (субсидии, субвенции) – на 214,4%, а всего доходы – на 37,5%.

Всего доходы рыбинского бюджета в следующем году составят 6 288 433,6 тыс. рублей, в том числе собственные – 1 867 916,7 тысяч, безвозмездные поступления из бюджетов других уровней – 4 420 516,9 тысяч. Расходы – 6 288 433,6 тыс. рублей. Проектом бюджета дефицит традиционно не предусмотрен.