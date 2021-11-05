Туризм в цифрах и рублях

05.11.2021, 11:41, Главное

Теги: Бюджет, Общество, Туризм

За первую половину 2021 года Рыбинск посетили около 200 тысяч туристов (в плане 435 тысяч за год), большая часть в мае – июне, сообщили 7 июля 2021 года в администрации города.

При этом, как следует из муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» «средняя продолжительность пребывания одного туриста в городе составляет двое суток». То есть, одновременно в Рыбинске проводят ночь (в среднем и без учета командировочных) 2 192 туриста (по плану – 2 383). В тоже время, одновременно в коллективных средствах размещения (гостиницах и хостелах) можно разместить 1206 человек.

Развитием туристической привлекательности города занимается МАУ «Туристско-информационный центр».

Затраты на его содержание (зарплата, коммунальные услуги и кредиторская задолженность) в этом году увеличат на 453,2 тысячи рублей, с плановых 6,3 до 6,75 миллиона.

Кроме этого, МАУ «ТИЦ» получил в этом году из городского бюджета 7 млн рублей на покупку теплохода «Ната» («Бурлак») и 1,555 миллиона на его ремонт и закупку дизельного топлива.

Также программой «Развития культуры и туризма» в этом году предусмотрено выделение для ТИЦ на цели «формирования положительного туристского имиджа города» (работа с блогерами, поддержка сайта, разработка разного рода концепций, участие в выставках, выпуск рекламной продукции и разного рода «содействие») 7,58 млн рублей.

Таким образом, только на МАУ «ТИЦ» потратят 15,9 млн рулей из рыбинского бюджета, что составляет 36,5 рублей на одного «планового» туриста.