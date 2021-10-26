Стремимся к нулю

26.10.2021, 15:43, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Общество

В следующем году в Рыбинске отремонтируют всего четыре дворовых территории и одну общественную.

Это дворы по адресам: ул. Волочаевская, 44, Ворошилова, 1, Горького, 76, пр. Генерала Батова, 29 и территория стрелки в Казанском микрорайоне, сообщили в пресс-службе администрации города.

Отметим, в 2009 году в городе отремонтировали 25 дворов, в 2010 — 104, в 2011 — 107, в 2012 — только 45, и после этого число дворовых территорий стало постоянно уменьшаться.

На участие в программе благоустройства 2022 года было подано 22 заявки. С учетом объемов финансирования попали только четыре дворовые территории. Они были отобраны местным рейтингованием, а затем выбор подтвердила и межведомственная комиссия на уровне региона. На ремонт будет направлено 17 миллионов 740 тысяч рублей по программе создания комфортной городской среды «Решаем вместе».

– Сейчас уже проведены процедуры по отбору подрядчика для выполнения работ, которые будут выполнены в следующем году. Это предприятие «Автоспецтех». Организация имеет опыт работы на территории Рыбинска. В этом году благоустраивала дворы на улицах Баррикадной и Шевченко. И при возникновении спорных ситуаций находит с собственниками компромиссное решение, – отметила Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Все дворы, включенные в программу, подавали заявку неоднократно. Это важно знать тем собственникам, которые организовались и собрали необходимее документы, но в программу будущего года не вошли.

Помимо дворов на следующий год предусмотрено благоустройство одной общественной территории. Она была выбрана жителями путем голосования. Это стрелка на улице Казанской. Стоимость работ составит 57 миллионов рублей. Сейчас заканчиваются необходимые мероприятия для проведения торгов на определение подрядной организации.