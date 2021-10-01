За 223 тысячи рублей Рыбинск участвует в фестивале «Зодчество»

На XXIX Международном архитектурном фестивале «Зодчество» Рыбинск представлен впервые.

Событие национального масштаба проходит в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор» с 1 по 3 октября, сообщили в пресс-службе администрации города. Стенд Рыбинска – «Мастерская старинной вывески». Стоимость участия – 223 тысячи рублей, без учета командировочных и сопутствующих расходов.

Фестиваль «Зодчество» – крупнейшая российская площадка, представляющая передовые идеи и разработки, направленные на развитие архитектурно-градостроительной отрасли и благоустройство современных городов. Уже первый день работы стенда показал неподдельный интерес к рыбинскому опыту.

– В выставочном пространстве Рыбинск представлен вывесками, стилизованными под старину, выполненными вручную с использованием натуральных материалов, так, как это делали в 18-19 веках, с дореволюционной орфографией. Так Рыбинск презентует свой инновационный опыт по внедрению таких конструкций в историческом центре, – рассказала заместитель главы по архитектуре и градостроительству Ольга Уланова. – Познакомиться с тем, как теперь выглядит город, посетители могут по фотографиям. Представители департамента архитектуры рассказывают о реализации проекта. Художники, непосредственно участвующие в дизайне и разработке вывесок, делятся опытом.

На площадке фестиваля представлен опыт Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Омска, Ленинградской, Нижегородской, Самарской, Новосибирской, Магаданской областей, Якутии.

Организатором фестиваля выступает Союз архитекторов России, мероприятие проводится при поддержке Правительства города Москвы, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. Это смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России, проектных институтов, мастерских и бюро, молодых архитекторов.