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В Рыбинске собрали более 750 старых автопокрышек

15.09.2021, 14:22, Новости
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В департаменте ЖКХ, транспорта и связи подвели итоги акции по сбору отслуживших срок автопокрышек.

За пять дней акции в места сбора жители привезли более 150 кубометров старых покрышек, что составляет порядка 750 штук. Вывоз с мест складирования еще продолжается.

– Не смотря на то, что сейчас еще не наступил сезон смены автомобильной резины, акция оказалась очень востребована. Будем стараться эту работу продолжать, чтобы не увидеть покрышки, выкинутыми в несанкционированных местах, – рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Акция по сбору старых автопокрышек проходила в городе с 6 по 10 сентября. Для сбора покрышек были организованы семь мест, по большей части на территории гаражных массивов. Инициаторами акции выступили департамент ЖКХ, транспорта и связи и региональный оператор по обращению с ТКО «Хартия».

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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