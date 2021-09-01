Пресс-служба сообщает

01.09.2021, 15:36, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, ЖКХ, Образование

Коммунальные предприятия Рыбинска начали подготовку к работе в осенне-зимний период

Официально к зимнему режиму уборки дорог в городе переходят с 1 ноября, но погода может серьезно скорректировать сроки. Поэтому дорожные организации активно готовят технику и материалы. МУП «ДЭС» к началу сентября уже сделала запас 5 000 тонн песко-соляной смеси. Это почти половина от общего объёма, который расходуется на городские дороги зимой.

Муниципальное предприятие «ДЭС» выполняет в Рыбинске уборку большей части дорог и улиц. Поэтому при подготовке к осенне-зимнему периоду к предприятию приковано особое внимание. Этой зимой на расчистку от снега и льда «ДЭС» выпустит 32 единицы техники, в том числе новые комбинированные дорожные машины. В зимний период КДМ может одновременно выполнять сгребание снега и посыпку песко-соляной смесью. В летний — подметать и поливать улично-дорожную сеть.

На производственной базе «ДЭС» идут работы по заготовке противогололедных материалов — песко-соляной смеси.

— На сегодняшний момент на базе находится порядка 5 000 тонн реагента для использования в зимний период. Необходимо заготовить около 12 000 тонн. Если говорить про технику, то при необходимости, при резком изменении погодных условий, на дороги уже готовы выехать четыре автомобиля с пескоразбрасывателями и три бочки для обработки рассолом, — сказал директор МУП «ДЭС» Дмитрий Шилов.

Кроме песко-соляной смеси и жидкого реагента зимние улицы будут обрабатывать твёрдым реагентом. Для этого в МУП «ДЭС» есть специальная техника, которая дозировано распределяет его по асфальтовому покрытию. Такой противогололедный материал будут использовать на дорогах в центральной части города, при обработке площадей и тротуаров, выложенных плиткой и брусчаткой.

Школы Рыбинска начали учебный год

1 сентября распахнули двери для учеников 27 школ города. Новый учебный год начался для 19 810 юных рыбинцев. Впервые школьный звонок прозвенел для 2 267 первоклашек, финальным в школьном образовании этот учебный год станет для 805 одиннадцатиклассников.

Новый учебный год школы начинают работать в соответствии с требованиями Роспортебнадзора по нераспространению коронавирусной инфекции. В связи с чем школьные линейки во многих школах прошли без присутствия родителей или с ограничениями по их количеству. Такие исключения школы сделали для первоклассников и выпускников.

В режиме онлайн школьников поприветствовал глава Рыбинска Денис Добряков: «Пусть новый учебный год станет успешным для каждого из вас. Набирайтесь опыта и знаний, учитесь своим трудом и талантом приносить максимальную пользу нашему городу. Цените школьную дружбу, своих учителей и родителей. Вперед, в увлекательный путь к знаниям!».

Для всех школьников в День знаний прошли праздничные классные часы, посвященные году науки и техники.

В Петровском парке необходима санация зеленых насаждений

Необходимость формовочной обрезки и оздоровления старых деревьев в Петровском парке озвучили члены Общественной палаты города Рыбинска. Как решить этот вопрос на охраняемой природной территории регионального значения, где без разрешения нельзя проводить никаких действий, решали на выездном совещании представители департамента ЖКХ, Общественной палаты и муниципального совета.

Петровский парк – памятник природы регионального значения. Каждое дерево – предмет охраны. Но с годами зеленые насаждения ветшают. И прогулки по зеленой территории становится небезопасными из-за угрозы падения веток, порой достаточно крупных.

– Многочисленные деревья на этой территории требуют и формовочной обрезки и оздоровления. Особенность данного объекта в том, что это территория регионального значения, и любая обрезка или вырубка должна быть согласована с областью. Муниципалитет не вправе проводить такие работы по собственной инициативе, – отметила Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Городская комиссия по зеленым насаждениям периодически проводит в парке оценку состояния зеленых насаждений. В результате обследования, которое провели в начале лета, была выявлена необходимость вырубки 43 деревьев. Разрешение на проведение работ на территории памятника природы регионального значения запросили у областного департамента, но получили отказ.

– Общественность обеспокоена этим вопросом и интересуется, как можно решить данную проблему, чтобы сделать прогулки в парке безопасными. Готовы присоединиться и оказать посильную помощь по проведению субботника, – подчеркнул Данил Солодимов, заместитель председателя Общественной палаты города Рыбинска.

Закрывать тему по облагораживанию территории парка ни специалисты департамента, ни общественники не намерены. В связи с вновь выявленными фактами падения веток, будет направлено новое обращение в область. А пока проведут подсчет необходимых бюджетных затрат для проведения работ, и определят источники финансирования.