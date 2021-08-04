950-летие Рыбинска — вечерняя программа

04.08.2021, 14:53, Афиша

Теги: Выходной, Праздник

Более 150 творческих коллективов примут участие в выступлениях в День города, 7 августа.

В течение всего дня рыбинцев ждёт много хорошей музыки, танцы у фонтана на площади Дерунова. Вечером — дискотека перед Дворцом спорта «Полёт» под песни Трофима и дуэта RASA, флайдбордшоу и праздничный фейерверк.

Вечер Дня города в Рыбинске будет не менее насыщенным событиями, чем утренняя и дневная программа празднования.

Открывает вечерние мероприятия фестиваль «Джаз на родном языке». В 18:00 на балюстраде в Волжском парке перед рыбинцами и гостями выступит Майнугин band (Ярославль), Сергей Коренев (гитара, Новороссийск) и рыбинский хор «Соколята». Свои композиции исполнит гитарист и композитор из Бразилии Жоандер Сантос. А затем на сцену выйдет звезда отечественной эстрады и джаза — Мариам Мерабова с проектом Армена Мерабова «MIRAIF».

В это же время на площади Дерунова начнутся «Танцы у фонтана». Профессиональные танцоры бачаты и сальсы дадут всем желающим мастер-класс.

В 18:30 на Красной площади концерт Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра под руководством Мурата Аннамамедова. В концерте принимают участие заслуженная артистка России Нина Шацкая, ведущий солист театра «Московская оперетта» Павел Иванов и лауреат международных конкурсов (фортепиано) Владимир Иванов.

С семи часов вечера у Дворца спорта «Полёт» начнутся выступления приглашённых звёзд. Свои лучшие песни для рыбинцев и гостей города исполнит Сергей Трофимов. В 21:00 концерт продолжит дуэт «RASA».

У Парадной лестницы на Волжской набережной пространство будет наполнено этно-мотивами. Перед зрителями выступят фольклорный ансамбль «Карусель», фолк-группа Партизан FM, хор рожечников, этно-проект KANVA, Светлана Дорошкевич с звонницей из бил.

В 22:00 на акватории Волги флайбордисты устроят шоу под залпы праздничного фейерверка.

Пресс-служба администрации города Рыбинска