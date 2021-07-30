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Межмуниципальные маршруты Рыбинску не выгодны

30.07.2021, 9:32, Новости
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По инициативе Владимира Пахарева в рыбинском муниципальном совете обсудили вопрос изменения маршрута автобуса № 101.

Напомним, автобус № 101 маршрут межмуниципальный. Он связывает Рыбинск с посёлком Каменники. Рейс находится в ведомстве департамента транспорта правительства Ярославской области. Поэтому, когда в области принимали решение о прекращении захода автобуса на улицу Корнева, руководствовались сельских жителей, которых не устраивала протяженность маршрута.

По мнению Владимира Пахарева, принятие таких решений, которые не учитывают интересы рыбинцев, абсолютно не верно, и если в региональном департаменте так поступают, то пусть межмуниципальные маршруты не проходят по территории города – с ЖД вокзала, по окружной, и до Каменников.

Точку зрения депутата поддержал Денис Добряков.

По мнению главы, действующая система, когда межмуниципальные маршруты дублируют городские, останавливаясь на всех остановках, ущербна – в итоге рыбинские транспортники теряют пассажиропоток, а вместе с ним и выручку. В результате, у муниципалов нет возможности вводить новые маршруты, так как они нерентабельны.

По словам представителей администрации, сейчас изменения в схему движения 101 автобуса отложили, но это временно, до октября.

В итоге, депутаты поддержали предложение Владимира Пахарева «рекомендовать Департаменту транспорта Ярославской области не вносить изменения с 01.10.2021 года в межмуниципальный маршрут № 101 «ж/д вокзал-Каменники», в части прекращения движения по бульвару Победы и улице Корнева».




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