Межмуниципальные маршруты Рыбинску не выгодны
30.07.2021, 9:32, Новости
Теги: Муниципальный совет, Общество, Транспорт
По инициативе Владимира Пахарева в рыбинском муниципальном совете обсудили вопрос изменения маршрута автобуса № 101.
Напомним, автобус № 101 маршрут межмуниципальный. Он связывает Рыбинск с посёлком Каменники. Рейс находится в ведомстве департамента транспорта правительства Ярославской области. Поэтому, когда в области принимали решение о прекращении захода автобуса на улицу Корнева, руководствовались сельских жителей, которых не устраивала протяженность маршрута.
По мнению Владимира Пахарева, принятие таких решений, которые не учитывают интересы рыбинцев, абсолютно не верно, и если в региональном департаменте так поступают, то пусть межмуниципальные маршруты не проходят по территории города – с ЖД вокзала, по окружной, и до Каменников.
Точку зрения депутата поддержал Денис Добряков.
По мнению главы, действующая система, когда межмуниципальные маршруты дублируют городские, останавливаясь на всех остановках, ущербна – в итоге рыбинские транспортники теряют пассажиропоток, а вместе с ним и выручку. В результате, у муниципалов нет возможности вводить новые маршруты, так как они нерентабельны.
По словам представителей администрации, сейчас изменения в схему движения 101 автобуса отложили, но это временно, до октября.
В итоге, депутаты поддержали предложение Владимира Пахарева «рекомендовать Департаменту транспорта Ярославской области не вносить изменения с 01.10.2021 года в межмуниципальный маршрут № 101 «ж/д вокзал-Каменники», в части прекращения движения по бульвару Победы и улице Корнева».
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