«Джаз на родном языке» как «Классика и современность»

30.07.2021, 8:31, Новости

Теги: Выходной, Праздник

С 5 по 7 августа в Рыбинске в рамках празднования 950-летия города состоится первый фестиваль «Джаз на родном языке».

В программе — авторские композиции, этнофьюжн, джазовые версии советских песен, джазовые стандарты в русскоязычном переложении. Фестиваль пройдёт на балюстраде в Волжском парке.

«Джаз на родном языке» — первый российский фестиваль такого формата. Идея создания проекта принадлежит известному рыбинскому музыканту Стасу Майнугину. Мысль объединить музыкантов, использующих традиции джазового исполнительства и русский язык, родилась у артиста несколько лет назад. Долгое время идея не находила понимания. Стать родиной нового музыкального тренда оказался готов Рыбинск.

— Меня не покидала мысль — почему бразильцы могут петь на родном языке джаз, африканцы и поляки могут, а русские нет? Вот и носился я с идеей джаза на родном языке. И вот в августе этого года мы проводим в прекрасном волжском городе с большими культурными традициями первый фестиваль «Джаз на родном языке». Сюда приедут замечательные музыканты из разных городов России. Это будет трёхдневный опен-эйр. И я буду очень рад увидеть любителей хорошей музыки и хорошего слова в эти дни в Рыбинске, который отметит свое 950-летие, — сказал арт-директор фестиваля Стас Майнугин.

Фестиваль откроется 5 августа. В этот день перед зрителями выступят рыбинский Jazz Band Inceptio, московская группа «Мимонот», джазовые музыканты Константин Власенко, Светлана Сорокина, Олег Анохин и Надежда Толстая. Последние исполняют джазовые версии советских песен.

6 августа рыбинцев ждёт знакомство с творчеством джаз-квартета Олега и Натальи Бутман (Москва). А также с Сергеем Старостиным — лидером российского этноджаза. И арт-квартетом Тима Дорофеева (Архангельск) — победителем конкурса инструментальных квартетов «4х4» телеканала «Культура». Завершит концертную программу пятницы Нина Шацкая и рыбинский джаз-оркестр имени Аркадия Шащкого под управлением Олега Громова.

7 августа в программе выступления Майнугин band (Ярославль), Сергей Коренев (гитара, Новороссийск) и рыбинский хор «Соколята». Свои композиции исполнит перед публикой гитарист и композитор из Бразилии Жоандер Сантос. Выступление рыбинцам и гостям города подарит звезда отечественной эстрады и джаза — Мариам Мерабова и её ансамбль.

Зрителей ждут на концертную программу с 18:00 до 21:00 5, 6, и 7 августа. Мероприятие будет организовано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

А в на Красной площади 7 августа представят праздничную программу «Классика и современность».

Рыбинцев и гостей города ждёт музыкальная программа. Для рыбинцев выступят камерный ансамбль оркестра имени Аркадия Шацкого, губернаторский симфонический оркестр. Актёры Рыбинского драматического театра создадут атмосферу съёмок фильма «12 стульев», в которых смогут поучаствовать зрители.

Праздничная программа на Красной площади 7 августа откроется в 11:30 игрой на звоннице из плоских (бил) колоколов. Музыкант и организатор музея «Колокола Руси» из Сергиева Посада Светлана Дорошкевич исполнит мелодии из кинофильмов.

В 12:00 на сцену выйдут актёры Рыбинского драматического театра.

— На сцене появляется режиссёр, и мы начинаем снимать кино «12 стульев». Актёры будут выступать у нас в роли осветителей, гримёров, операторов. И, конечно, нам понадобится массовка, для которой мы станем приглашать зрителей. Думаю, рыбинцы и гости оценят представление по достоинству, — рассказала директор Рыбинского драматического театра Ирина Петрова.

В 13:15 музыкальную программу на Красной площади продолжат выступления камерного ансамбля оркестра имени Аркадия Шацкого и рыбинского дуэта Victory. Также в концерте примут участие Заслуженная артистка России Нина Шацкая, ведущий солист театра «Московская оперетта» Павел Иванов, скрипач, вокалист и композитор Алексей Алексеев и пианист Владимир Иванов.

Закончит музыкальную программу на Красной площади Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под руководством Мурата Аннамамедова.

В течение всего дня на Красной площади будут работать четыре тематические фотозоны.

В день города кинотеатр под открытым небом откроется в Петровском парке.

Гостям покажут работы участников молодёжных и юношеских фестивалей. Для детей организуют мастер-класс по созданию мультфильмов.

Показ фильмов под открытым небом становится доброй традицией в Рыбинске. 7 августа в Петровском парке гостей ждут на кинопикник на траве. Кинотеатр начнёт свою работу в 15:00 с показа мультфильмов для детей.

— В 15:30 для детей будет организован мастер-класс по созданию мультфильмов. Вечером в 18:30 устроители подведут его итоги. Также зрители смогут познакомиться с работами участников молодёжных и юношеских фестивалей: «Окно в кино», «Свет миру», «Короче». Кинопоказы будут идти в течение всего дня до 21:00, — рассказали в управлении культуры Рыбинска.

«Окно в кино» — открытый фестиваль, который проводят в Рыбинске ежегодно. Он рассчитан на ребят возрастом от 4 до 18 лет, увлекающихся кино, фотографией, анимацией или изобразительным искусством.

Традиционный кинофестиваль «Свет миру» проводится в нескольких городах Ярославской области с 2011 года. В числе площадок — Рыбинск. На сегодняшний день по географии и количеству участников «Свет миру» является одним из крупнейших молодёжных кинофестивалей на территории России.

«Короче» — фестиваль короткометражного кино, который ежегодно проходит в конце августа в Калининграде. Проект помогает режиссёрам, снимающих короткометражное кино на русском языке, заявить о себе, представить свое кино и получить зрительскую и профессиональную оценку.

Мероприятие будет организовано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Кинопикник в Петровском парке станет также одной из площадок фестиваля уличного кино, который проходит по всей России.

7 августа музей «Мотославль» на День города покажет рыбинцам уникальный макет башенного крана.

Строительная техника – точная копия крана типа КБ-408 только уменьшенная в несколько раз. На протяжении нескольких лет макет демонстрировался в одном из выставочных павильонов ВДНХ. 7 сентября у рыбинцев и гостей города будет возможность увидеть макет КБ-408* на фестивале «Вместе с папой».

Оригинальный макет башенного крана типа КБ-408* был изготовлен в середине 80-хх годов прошлого века на Подольском заводе «Стройтехника». Копию сделали для размещения в павильоне № 32-34 на ВДНХ. Там копия находилась в течение нескольких лет, до 1991 года.

— После демонтажа макет крана из ВДНХ попал в Брянский государственный инженерно-технологический университет. В начале 2000-х оказался в частной собственности. Несколько лет велись переговоры о продаже макета КБ-408* в Рыбинский музей техники. Собственник долго не соглашался, но в этом году нам все-таки удалось достичь общего понимания. Макет КБ-408* дополнил экспозицию уникальных механизмов, в которой уже есть угольный конвейер, некогда стоящий на той же площадке ВДНХ, — рассказал создатель музея «Мотославль» Александр Путненко.

Макет в развёрнутом виде имеет размеры 4 метра в высоту и 4,5 — в длину на рельсовом основании. 7 августа рыбинцы и гости города смогут увидеть уникальный макет КБ-408* на фестивале «Вместе с папой», который будет проходить на площадке у ТЦ «Екатерининский пассаж» на улице Ломоносова.