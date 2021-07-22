24 июля отметят День Заволжья

22.07.2021, 14:47, Афиша

Теги: Выходной, Праздник

24 июля в Рыбинске отметят День Заволжского микрорайона. Празднования начнутся в 12:00 на территории кадетского корпуса.

Здесь пройдёт открытие нового футбольного поля. Основные мероприятия развернутся в 14:00 на площадке в Петровском парке. Праздник будет проходить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Традиционно День Заволжья отмечают в середине лета. В этом году праздник в Петровском парке, где развернутся основные мероприятия, носит название «Цирковое путешествие». Организаторы подготовили для гостей яркую тематическую программу, рассчитанную на детей и взрослых. Развлекать рыбинцев будут театр каскадёров из Ярославля, Рыбинский театр кукол, студия «40 чемоданов». Коллекцию исторических и необычных велосипедов представит музей «Самокатъ» из Углича.

Помимо этого, организаторы подготовили веселые конкурсы, показательные выступления творческих коллективов и спортсменов, гастробатл и бармен-шоу.

В праздничный день также отметят жителей, принимающих активное участие в общественной жизни и благоустройстве родного микрорайона.

Пресс-служба администрации города Рыбинск