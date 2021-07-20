День города на воде и в воздухе

20.07.2021, 15:25, Новости

Теги: Волга, Выходной, Праздник

В Рыбинске состоится фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги». Мероприятие пройдёт в День города, 7 августа.

Примерить на себя роль бурлаков приглашают всех желающих. Для участия необходимо собрать команду и подать заявку организаторам. Мероприятие будет проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора.

7 августа берег у Дворца спорта «Полёт» станет площадкой для традиционного фестиваля-реконструкции «Бурлаки вдоль Волги». В 12:00 здесь начнутся необычные состязания. Участникам предстоит протащить гружённый ял на расстояние 150 метров. Победителем станет команда, которая сделает это за самое короткое время.

– Чтобы погружение в атмосферу исторической игры было полным, мы переоденем участников в робы бурлаков. Купец подпишет с каждой командой договор. После испытания артель получит вознаграждение. Как и положено, накормим работников ухой, расстегаями, напоим квасом. Никто из участников не уйдёт без подарков, – рассказала директор ДК «Волжский» Любовь Глухова.

Организаторами фестиваля-реконструкции выступает ДК «Волжский» и Музей Советской эпохи посёлка ГЭС. Своё участие в исторической игре изъявили уже восемь команд, в том числе из Ярославля. Также организаторы ожидают приезда двух иностранных артелей — студентов из вузов Иванова и Москвы.

Заявки от участников принимают до 1 августа по телефону +7 (961) 023-44- 99.

Кроме того, горожан и гостей города ждет большая развлекательная программа «950 лет. Два берега – одна история», в том числе, водный и воздушный праздники.

Водно-воздушный праздник на протяжении многих лет является неотъемлемой частью мероприятий Дня города. В этот раз в его водной части планируются парад судов предприятий и силовых структур, а также экстремальные гонки на снегоходах по воде. Воспитанники школы по парусному спорту продемонстрируют успехи в управлении малыми парусными судами «Луч» и «Оптимист». Также зрителей ждут гонки на ялах. С показательными упражнениями фигурного катания и водного слалома выступят спортсмены-воднолыжники.

– Мы планируем у Дворца спорта «Полёт» представать интенсивную спортивную программу на воде и в небе. Мы покажем виды спорта, которые развиваются в Рыбинске, расскажем об успехах наших спортсменов, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре и спорту Александр Кормилицын.

За спортсменами–водниками эстафету празднования подхватят представители аэроклуба ДОСААФ. В программе – показательные прыжки парашютистов с флагами и приземление на акваторию или береговую линию в указанную точку. Яркое выступление будет предварять торжественную церемонию празднования у ДС «Полет».

Сразу после торжественной части рыбинцев ждет авиашоу от Светланы Капаниной. В небе над Рыбинском абсолютная чемпионка мира выступит с программой фигур высшего пилотажа.

Пресс-служба администрации города Рыбинска