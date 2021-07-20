В Рыбинске отметят 325-летие ВМФ России

20.07.2021, 12:55, Афиша

Теги: Выходной, Праздник

По многолетней традиции День Военно-Морского флота отметят в Рыбинске поднятием флага ВМФ, митингом на бульваре Ушакова и возложением цветов к памятнику непобедимому адмиралу.

25 июля в 9:00 во дворе по адресу: ул. Ворошилова, 13-а состоится торжественный подъём флага ВМФ СССР ветеранами Балтийского флота и других флотов, проживающих в микрорайонах Веретье-2, Веретье-3. Ветераны ВМФ на протяжении двух десятков лет поддерживают традицию. В этом году флаг взовьется в ознаменование 325-летия ВМФ России.

В 09:20 на спецавтобусе ветераны переедут на бульвар Ушакова для участия в праздничном митинге.

В 10 часов состоится торжественный подъем флага ВМФ и флагов расцвечивания на бульваре Ушакова в честь 325-летия ВМФ России, награждение активистов ветеранского движения и возложение цветов к памятнику адмиралу Ф.Ф. Ушакову.

На праздник приглашаются ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, ВМФ из числа офицеров, мичманов и сверхсрочнослужащих, кораблестроителей, а также рыбинцы, отслужившие на флоте срочную службу.

Организаторы просят всех участников мероприятия иметь маски и перчатки для соблюдения санитарных норм в период пандемии.

Пресс-служба администрации города Рыбинска