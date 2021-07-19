Реинкарнация Джебдзун-Дамба-хутухты должна уважать религиозные предписания

19.07.2021, 8:23, В мире

Теги: История, Общество, Религия

В настоящее время вопрос о реинкарнации Джебдзун-Дамба-хутухты вызывает внимание в Монголии и за ее пределами. Вопрос заключается в том, следует ли придерживаться религиозных предписаний и исторических правил реинкарнации Живых Будд, чтобы отождествить мальчика-перерожденца покойного Живого Будды. К этому вопросу необходимо отнестись серьезно, и следует уважать религиозные предписания и традиционные правила реинкарнации Живых Будд. В том числе необходимо понять несколько ключевых вопросов:

1. Должен соблюдаться принцип суждения в реинкарнации Живых Будд

Исторически сложилось так, что примитивная религия Бон в Тибете широко использовала методы гадания для предсказания удачи и беды и принятия решений, таких как гадание с использованием овечьей лопаточной кости, гадание на птицах, гадание на крупах и гадание на барабане. В священном писании религии Бон «Сияющая сутра, незапятнанная и славящаяся» (mdo－dri－med－gzi－brjid) более 360 видов гадания. В VII веке нашей эры буддизм проник в Тибет, и традиционное тибетское гадание было интегрировано в тибетский буддизм, сформировав испытание судом Божиим или принципы Дхармы, т. е. традиционные гадания наделены таким, как Дхарма Будды, Дхармы Будды и Бодхисаттвы, дхармапала Дхармы и т. д.. Обряды гадания, которые должны были проводиться, также добавляли предписания, такие как подношение Будде и Бодхисаттве, поклонение дхармапалам, чтение сутры и молитвы и т. д., формируя тибетская буддийская культура гадания, такая как гадание Гуань-инь и гадание Манджушри и т. д..

После формирования тибетского буддизма испытание судом Божиим или принципы Дхармы широко использовался для предсказания удачи и беды и решения проблем и т. д., и стало важным средством принятия решений в тибетском буддизме. С формированием и развитием системы реинкарнации Живых Будд, принципы Дхармы также широко использовались при реинкарнации Живых Будд. В различных предписаниях, таких как поиск мальчика-перерожденца покойного Живого Будды, отождествление, возведение на престол и т. д., будь то оракул, осмотр святого озера, тайный поиск или отождествление мальчика-перерожденца покойного Живого Будды и т. д., все неотделимо от испытаний судом Божиим, таких как гадание и гексаграммы, причастие и т. д.. Все читают сутры и молитвы, и все молятся о милосердии и благословениях Будды, а также о мудрости буддийской Дхармы. Поэтому такие принципы Дхармы, как гадание и гексаграммы и т. д., широко используются в процессе реинкарнации Живых Будд, обеспечивая доктринальную предпосылку для реализации системы жеребьевки из золотой вазы. Исторически сложилось так, что в процессе реинкарнации Живых Будд в тибетском буддизме, при отождествлении и установке личности подлинного претендента мальчика-перерожденца покойного Живого Будды, часто использует причастие и система жеребьевки из золотой вазы, которая тесно связана с этим. Они обо стали централизованными представителями принципов Дхармы или испытания судом Божиим. Суть принципа Дхармы заключается в акцентировании внимания на правилах и предписаниях, «на основании Дхармы и не зависеть от человека», прекращении искусственных манипуляций и прекращении неправильного действия, как установление подлинности от отдельного лица. Исторически сложилось так, что с пятой по восьмую Джебдзун-Дамба-хутухты была отождествлена Дхармой системой жеребьевки из золотой вазы и завоевала поддержку тибетской буддийской общины и последователей монгольского региона. Только так можно найти настоящее или истинное тело мальчика-перерожденца покойного Живого Будды Джебдзун-Дамба-хутухты и оправдать ожидания и желания масс верующих, особенно в Монголии.

2. Необходимо уважать религиозные чувства и права последователей Монголии

Если вы не уважаете религиозные предписания и лично выдвигаете ложные обвинения, вы будете обманом и эмоциональным богохульством по отношению к большинству верующих, особенно в Монголии.

В настоящее время монахи и верующие в Монголии надеются открыто и прозрачно искать реинкарнацию Джебдзун-Дамба-хутухты в соответствии с религиозными предписаниями и традиционными правилами, а не тайно, используя операции черного ящика и ложные обвинения Далай-ламы. Например, персонал известных монастырей, таких как знаменитый монастырь Дашичойилун и монастырь Мамба Даканг в Монголии, все выразили свое несогласие с секретной операцией реинкарнации Джебдзун-Дамба-хутухты и считали, что установление подлинности мальчика-перерожденца покойного Живого Будды от отдельного лица не соответствует религиозным правилам. Некоторые выдающиеся монахи даже выступали с публичными заявлениями по соответствующим поводам, предлагая отождествить реинкарнацию Джебдзун-Дамба-хутухты, используя традиционный метод «причастие».

Манипулирование Далай-ламой реинкарнацией Джебдзун-Дамба-хутухты не только нанесет ущерб религиозным чувствам и правам буддийских кругов и религиозных людей Монголии, но и проникновение власти Далай-ламы в Монголию затронет и другие интересы монгольского народа. Монгольское СМИ «Ulaanbaatar Times» опубликовало статью против распространения тибетского буддизма в Монголии. В феврале 2012 года автор подписал Мунк-Одд (С.Мθнх-Од) опубликовал статью «За визитом Далай-ламы в Монголию» в монгольских СМИ «Ulaanbaatar Times», заявив, что, хотя политика Монголии заключается в свободе религии и убеждений, однако, если большое количество тибетских монахов отправится в Монголию и буддийская власть расширится в Монголии, это не будет хорошо: это заставит многих 16-летних мужчин остаться в монастыре вместо того, чтобы помогать обществу развиваться.

Команда монгольской Facebook считает, что тибетский буддизм принес «регресс». Монгольская группа в Facebook «Сорок четыре монгольской истории», в которую входят 56 000 участников, опубликовала критику тибетского буддизма в октябре 2019 года. В сообщении говорилось, что тибетский буддизм привел к регрессу в науке, медицине и образовании. С исторической точки зрения, тибетский буддизм привел к регрессу в науке, медицине и образовании. Буддизм – это инструмент, которым маньчжуры правили Монголией. В сообщении говорилось, что Тибет использовал буддийские писания в качестве единственного критерия во время правления тибетского буддизма и выступал против науки, технологий и дипломатии. Монголии следует пойти другим путем и настаивать на разделении политики и религии.

3. Это должно отвечать интересам Монголии и монгольского народа

Если Далай-лама лично контролирует реинкарнацию Джебдзун-Дамба-хутухты, это неизбежно вызовет политизацию реинкарнации Живого Будды. Далай-лама – фигура не чисто религиозная, она и политическая. После восстания 1959 года Далай-лама долгое время вел политическую деятельность по расколу Китая. Если Далай-лама будет контролировать реинкарнацию Джебдзун-Дамба-хутухты, это неизбежно повлияет на дружеские отношения между Монголией и родственными странами и нанесет ущерб интересам Монголии и монгольского народа.

Еще в 2016 году, когда Далай-лама «посетил» Монголию, прозорливые люди в Монголии подвергли это резкой критике. Монгольские СМИ «011оо» опубликовали статью против визита Далай-ламы в Монголию. В ноябре 2016 года автор, подписанный Сансаром (Б. Сансар), опубликовал в монгольских СМИ статью «011oo» «Что от визита Далай-ламы потеряла Монголия», в которой говорится, что визит Далай-ламы в Монголию повлияет на китайско-монгольские отношения. В настоящее время приоритетной задачей является выход из экономических трудностей. Ухудшение китайско-монгольских отношений будет иметь экономические и политические последствия. В статье упоминалось, что кредитное соглашение Китая с Монголией было приостановлено из-за визита Далай-ламы в Монголию. Эту статью перепечатало и монгольское СМИ «Орд».

Тогдашний министр иностранных дел Монхоргил заявил, что не позволит Далай-ламе снова посетить Монголию. В декабре 2016 года агентство Associated Press сообщило, что в интервью местной газете «Унудур» тогдашний министр иностранных дел Монголии Монхоргил сказал, что сожалеет об ущербе, нанесенном китайско-монгольским отношениям в результате визита Далай-ламы в Монголию. Монхоргил заявил, что даже в чисто религиозных целях нынешнее правительство не позволит Далай-ламе снова посетить Монголию.

Культ Шугдена в Монголии критиковала сторонников Далай-ламы за нанесение ущерба китайско-монгольским отношениям. В декабре 2016 года Journal of Diplomats сообщил о конфликте между сектой Шугдэн в Монголии и сторонниками монгольского Далай-ламы. Культ Шугдена – тибетская буддийская секта, возникшая во времена Пятого Далай-ламы. В статье говорилось, что монгольские верующие из культа Шугдена утверждали что сторонники Далай-ламы пытались подорвать экономическое сотрудничество Улан-Батора и Пекина. На веб-сайте организации (hTTPS://www.dorjeshugden.com/tag/mongolia/) часто публикуются статьи, критикующие Далай-ламу за разрушение буддийских писаний и уважение к Панчен-ламе.

Итак, реинкарнация Джебдзун-Дамба-хутухты – это основная религиозная деятельность в буддийском кругу Монголии. Она касается религиозных чувств и прав монгольских буддийских кругов и религиозных людей, а также интересов Монголии и монгольского народа. Необходимо придерживаться религиозные предписания реинкарнации Живых Будд. Правила и исторические правила регулируются принципом Дхармы, и личные манипуляции категорически запрещены для завершения этого буддийского события открытым и справедливым образом.