Новости администрации Рыбинска

14.07.2021, 15:50, Новости

Теги: Благотворительность, Благоустройство, Бюджет

Волжский парк – самый крупный объект благоустройства 2021 года. Основной объем работ приходится на территорию от улицы Бородулина до улицы Луначарского (парк XXII съезда КПСС). Дополнением к нему стали велодорожка от ДС «Полёт» и участок Аллеи Славы.

Общая стоимость работ по благоустройству – около 60 миллионов рублей. На участке от Бородулина до Луначарского подрядчик уже выполнил демонтаж существующего покрытия, формирует пешеходные дорожки, восстанавливает балюстраду. Это очень важный объект для города. Сцена на балюстраде станет площадкой первого международного фестиваля «Джаз на родном языке», приуроченного к 950-летнему юбилею Рыбинска.

– В связи с тем, что мы расторгали контракт с первым подрядчиком, закупку материала новый подрядчик проводил уже по другим ценам, с другими сроками доставки. И урегулировать весь этот процесс стоило очень больших усилий. Теперь приложим все свои возможности, чтобы закончить работы в срок. Требуем от подрядчика усилить работу, увеличить количество людей на объекте, наращивать темп, – пояснил ситуацию Алексей Рябченков, заместитель главы по городскому хозяйству.

В настоящее время идут работы по ремонту основания балюстрады, укладке плитки на Аллее Славы, формирование велодорожки.

Таблички и домовые знаки появятся в частом секторе Заволжья, Запахомовского района, Волжского, Перебор. Работа ведётся в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения.

В Рыбинске продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения, которая пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года. В помощь переписчикам городской департамент ЖКХ, тарнспорта и связи подготовил аншлаги с названием улиц и номерами домов.

— 332 номерных знака и 27 адресных табличек в ближайшее время разместят в частом секторе разных районов Рыбинска. Преимущественно аншлаги будут устанавливать на угловые дома, которые стоят на пересечении улиц. Эта работа облегчит работу переписчикам. Напомню, что следить за стоянием адресных указателей входит в обязанность собственников домов, — сказала заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Сейчас адресные таблички переданы председателям КТОС для установки на дома.

Контракт на сумму 6,0 млн рублей заключен с местной организацией – МУП «ДЭС». В зависимости от территории работы по кошению выполняются механизированным или ручным способом. Окашивают траву в парках и скверах, на обочинах дорог. Особое внимание уделяют перекресткам.

Для покоса территорий подрядчик в основном использует технику. Три мини-трактора с навесными косилками и мульчер. Это повышает производительность работ, увеличивает скорость прохождения по территории покоса, при этом не остается травы, она измельчается в мелкую фракцию, ее не нужно потом собирать и вывозить. Например, раньше на покос и уборку травы в Димитровском парке уходило два дня, при этом на работу выходили шесть человек. С помощью трактора выкашивание травы занимает одну смену.

– С этого года по обращениям горожан общую площадь покоса увеличили. Территория Рыбинска поделена на четыре зоны. В зависимости от того, где находится участок, количество покосов может составлять от одного до семи раз за сезон. Вдоль дорог косим два – три раза, в парковых зонах – три раза за сезон, – пояснил начальник контрольно-эксплуатационного отдела Михаил Скобелев.

На участках, где есть деревья, кустарники или дорожные ограждения, после работы техники трава докашивается бензотриммером. На ручной уборке задействована бригада рабочих из 13 человек. Для более эффективной работы МУП «ДЭС» планирует приобрести еще одну механизированную косилку-мульчер.

В Рыбинске волонтеры передают ветеранам Великой Отечественной войны телефоны сотовой связи. Телефоны получат 52 рыбинских ветерана, имеющих статус малолетних узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. Обеспечение устройствами сотовой связи осуществляется под эгидой Всероссийского волонтерского движения «Волонтеры Победы».

Волонтеры побывали в микрорайоне Волжский и передали новый мобильный телефон Марии Кузьминичне Шейнгауз. Маленькой девочкой она встретила войну, попала в оккупацию на Брянской земле, затем в лагерь в поселке Локоть. Потом был детский дом и переезд в Рыбинск. Сейчас Марии Кузьминичне 82 года, но она до мельчайших подробностей помнит те суровые времена.

– Война – это ужасно, не дай Бог, чтобы такое повторилось. Зверства ужасные, разруха, голод. Деревню сожгли, остались одни печные трубы, но помощь приходила даже из Казахстана, – вспоминает Мария Шейнгауз.

Новый телефон Марии Кузьминичне очень пригодится, свой у нее недавно вышел из строя. Новый аппарат максимально удобен для пожилых людей: крупные кнопки, клавиша экстренного вызова.

Сегодня волонтёры посетили еще три адреса в микрорайоне Волжский, по которым живут ветераны.