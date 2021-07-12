В Рыбинском драматическом театр готовятся к новому сезону

12.07.2021, 13:13, Новости

Теги: Бюджет, Культура, Театр

В здании Рыбинского драматического театра идут ремонтные работы.

К новому сезону здесь ремонтируют фойе второго этажа и лестничные марши, монтируют новую пожарную сигнализацию, обновляют часть кровли.

Масштабные ремонтные работы ведутся в театре с 2017 года. За это время выполнили восстановление фасада и участков кровли, привели в порядок фойе первого этажа, благоустроили театральный дворик отремонтировали зрительный зал: заменили пол, установили новые кресла, обновили сцену и занавес.

Каждый год театр участвует в различных программах регионального и федерального уровня на получение финансирования.

– Сейчас работы проводятся за счет внебюджетных средств. Заинтересовать инвестора во вложении средств в объект культуры удалось губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Сумму инвестор выделяет немаленькую – 11 млн рублей. Обязательное условие финансирования – готовность проекта и сметы на проведение ремонтных работ, Рыбинск условие выполнил, – подчеркнула Наталья Шульдина, заместитель главы по социальным вопросам.

Средства направили на замену пожарной сигнализации, она не менялась с момента постройки театра, поменяны коммуникации, обновлено покрытие пола, идет декорация стен с 1 по 3 этаж.

– Наш театр очень любят горожане, к каждому театральному сезону для зрителей мы стараемся что-то изменить в лучшую сторону. В этот раз изюминку к оформлению интерьера добавят фрески с изображением театра по проекту Виктора Шретера, портрет актрисы Пелагеи Степетовой и проект нового театра. Подчеркнут изображения на фресках специальной подсветкой. Если первые две фрески будут двухцветные, то здание нового театра будет цветной, – отметила Ирина Петрова, директор Рыбинского драматического театра.

Завершить работы рассчитывают к празднованию Дня города, но плановый период – к открытию нового театрального сезона.

Пресс-служба администрации города Рыбинска