В Рыбинском драматическом театр готовятся к новому сезону
 

В Рыбинском драматическом театр готовятся к новому сезону

12.07.2021, 13:13, Новости
Теги: , ,

В здании Рыбинского драматического театра идут ремонтные работы.

К новому сезону здесь ремонтируют фойе второго этажа и лестничные марши, монтируют новую пожарную сигнализацию, обновляют часть кровли.

Масштабные ремонтные работы ведутся в театре с 2017 года. За это время выполнили восстановление фасада и участков кровли, привели в порядок фойе первого этажа, благоустроили театральный дворик отремонтировали зрительный зал: заменили пол, установили новые кресла, обновили сцену и занавес.

Каждый год театр участвует в различных программах регионального и федерального уровня на получение финансирования.

– Сейчас работы проводятся за счет внебюджетных средств. Заинтересовать инвестора во вложении средств в объект культуры удалось губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Сумму инвестор выделяет немаленькую – 11 млн рублей. Обязательное условие финансирования – готовность проекта и сметы на проведение ремонтных работ, Рыбинск условие выполнил, – подчеркнула Наталья Шульдина, заместитель главы по социальным вопросам.

Средства направили на замену пожарной сигнализации, она не менялась с момента постройки театра, поменяны коммуникации, обновлено покрытие пола, идет декорация стен с 1 по 3 этаж.

– Наш театр очень любят горожане, к каждому театральному сезону для зрителей мы стараемся что-то изменить в лучшую сторону. В этот раз изюминку к оформлению интерьера добавят фрески с изображением театра по проекту Виктора Шретера, портрет актрисы Пелагеи Степетовой и проект нового театра. Подчеркнут изображения на фресках специальной подсветкой. Если первые две фрески будут двухцветные, то здание нового театра будет цветной, – отметила Ирина Петрова, директор Рыбинского драматического театра.

Завершить работы рассчитывают к празднованию Дня города, но плановый период – к открытию нового театрального сезона.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

13.07 / 15 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2020 год

10.07 / В рыбинском ТИЦ посчитали туристов

08.07 / В Рыбинской городской больнице №1 открылся филиал отдела ЗАГС и введен в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс

08.07 / В Рыбинске решат проблему пробок при съезде с Волжского моста

07.07 / Рыбинск станет лидером индустрии 4.1

07.07 / 74 рыбинца получили адресную финансовую поддержку в рамках социального контракта

06.07 / В Рыбинске к юбилею города обновили фасад Лоцманской биржи

04.07 / Выборы пройдут по-новому (ну очень технологично)

02.07 / Горячая тема получила обсуждение

02.07 / В Карякинском саду после реставрации заработал фонтан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика