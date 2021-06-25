Депутаты выбрали кандидатуры для занесения на Доску почёта
 

Депутаты выбрали кандидатуры для занесения на Доску почёта

25.06.2021, 9:59, Новости
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Из 25 кандидатур, предложенных на рассмотрение, депутатам тайным голосованием необходимо было утвердить 20.

В итоговом списке — работники городских промышленных предприятий, общественных организаций, учреждений культуры и здравоохранения.

Доску почёта откроют в Рыбинске к 950-летнему юбилею города. Доска почёта станет формой общественного признания и поощрения жителей, которые достигли высоких результатов в работе, творческой и общественной деятельности. Для молодого поколения эти люди будут примером к реализации своих трудовых и творческих успехов.

На заседании муниципального совета депутаты утвердили рыбинцев, чьи портреты будут размещены на площади П.Ф. Дерунова. Своих кандидатов выдвинули трудовые коллективы городских предприятий, общественные объединения, органы местного самоуправления и Почётные граждане города Рыбинска. Всего было представлено 25 человек. Тайным голосованием депутаты выбрали 20 кандидатур.

К Дню города на Доске почёта будет размещено 20 цветных фотопортретов формата А3 с указанием фамилии, имени, отчества, должности и места работы или службы жителя. Обновлять галерею портретов будут ежегодно к празднованию Дня города.



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