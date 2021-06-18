Выходные в Переславле-Залесском: от музеев до виндсерфинга
 

Выходные в Переславле-Залесском: от музеев до виндсерфинга

18.06.2021, 11:50, Рекомендуем
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Теплая летняя погода и два выходных – это единственное, что нужно для путешествий по локациям Золотого кольца. Так, например, по данным Tele2, только за прошлое лето поток туристов выходного дня в Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую и Костромскую области вырос вдвое. При этом новый сезон обещает еще больший рост популярности этих территорий. Предлагаем и вам исследовать ближайшие города.

Прокладываем маршрут на Переславль-Залесский

Повышенную туристическую активность оператор Tele2 традиционно фиксирует в Переславле-Залесском. Он является наиболее посещаемой точкой маршрута Золотого кольца благодаря близости к Москве и удобному транспортному сообщению с Ярославлем, Костромой, Ивановом и другими городами.

Буквально недавно – 12 июня, город привлек несколько тысяч гостей широким празднованием 800-летия со дня рождения Александра Невского. И это неудивительно: для отдыхающих подготовили музыкальные концерты, постановки и открыли детские площадки сразу в нескольких локациях – на Красной и Народной площадях, в Летнем саду и Культурно-выставочном центре Переславского музея-заповедника.

В компании Tele2 сообщают, что общий интернет-трафик во время мероприятия вырос более чем в 2 раза, а количество звонков, которые совершили отдыхающие, увеличилось в 3 раза. При этом максимальный всплеск активности абонентов отмечался с 18:00 до 23:00.

Любопытный факт: больше всего интернет-трафика гости использовали на Народной площади во время выступления Дениса Майданова, а чаще всего звонили – в Летнем саду во время праздничной программы «Переславское княжество». Но взрывной рост и трафика, и звонков был зафиксирован на кульминации события – во время праздничного салюта. Качественный интернет и большая емкость сети Tele2 позволяла каждому быть онлайн даже на столь массовом событии.

Краткий путеводитель: что посмотреть туристам

Стоит отметить, что Переславль-Залеский предлагает гостям интересные программы не только в дни праздников.

Старинный город основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким на берегу Плещеева озера в месте впадения в него реки Трубеж. Задуманный основателем как будущая столица Северо-Восточной Руси, со временем он утратил свое первоначальное назначение, однако сохранил статус большого уездного города. Город претерпел нашествие татар, разруху «смутного времени» и другие исторические события. А в 1220 году в нём родился князь Александр Невский.

В 1688 году Петр I выбрал Переславль для строительства потешной флотилии на Плещеевом озере. Посмотреть на ботик Петра I вы сможете в одноименном музее.

Гостей порадует факт, что в городе открыто множество музеев разных направлений: от тех, где можно посмотреть историю создания утюга и чайника, до тех – где расскажут о паровозах. Это не говоря уже о красивейшем Переславском музее-заповеднике.

С уверенность можно сказать, что, посетив Переславль, каждый турист сможет проникнуться историей, пройдясь по старинным улочкам, посетить множество храмов и музеев или отправиться любоваться видами с берега Плещеева озера. В последнее время озеро выбираю и любители активного вида отдыха, ведь здесь можно позаниматься виндсёрфингом, сноукайтингом или поучаствовать в парусных регатах. Отдельно стоит отметить, что в Переславле проходит фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России».



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