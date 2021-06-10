В Рыбинске появится Доска почета

10.06.2021, 13:13, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Муниципальный совет, Праздник

В год 950-летнего юбилея Рыбинска откроют городскую Доску почета.

Она станет новым элементом на обновленной площади имени П.Ф. Дерунова. На ней разместят портреты людей, которые вносят значимый вклад в развитие города. На внеочередном заседании муниципального совета депутаты утвердили положение, которое определит порядок выдвижения кандидатур.

Срочность проведения совета была обоснована ограниченными сроками для сбора и подготовки материалов по поощрению, а также изготовлению портретов и монтажа конструкций. Поэтому, в этом году депутаты предусмотрели особый порядок рассмотрения ходатайств.

С инициативой возрождения в городе Доски почета и установке её на площади имени П.Ф. Дерунова вышел глава города Денис Добряков. Доска почета станет формой общественного признания и поощрения жителей, которые достигли высоких результатов в работе, творческой и общественной деятельности. Для молодого поколения эти люди станут примером к реализации своих трудовых и творческих успехов.

– У нас очень немного времени осталось, нужно дать возможность трудовым коллективам представить свои кандидатуры, чтобы уже в этом значимом для всех горожан году определить и поощрить достойных рыбинцев, – подчеркнул Денис Добряков.

На Доску почета будут размещены портреты горожан, которые внесли значительный вклад в развитие промышленности, архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта и других сфер. Кандидаты могут иметь выдающиеся достижения в трудовой, научной, общественной, культурной, спортивной, политической, благотворительной или иной деятельности. Также среди потенциальных номинантов горожане, проявившие мужество, самоотверженность при защите Родины и граждан. При этом важна связь человека в городом: он может проживать или ранее проживал в Рыбинске.

– Считаю, что открытие такой Доски будет знаменательным событием, много уже разговоров ходит о ней, люди обсуждают, например, в школах и детских садах. Считаю, что нужно поддержать положение. У нас сжатые сроки, чтобы рассмотреть кандидатуры, – выразила свое мнение в ходе заседания депутат муниципального совета Нина Чистякова.

Выдвигать кандидатов на занесение на Доску Почета могут трудовые коллективы организаций и предприятий независимо от форм собственности, общественные объединения и организации, органы местного самоуправления и Почетные граждане города Рыбинска. Прием представлений о кандидатах начнется после официального опубликования документа. Представление подается на имя главы города. Окончательное решение принимается депутатами.

К Дню города на Доске почета будет размещено 20 цветных фотопортретов формата А3 с указанием фамилии, имени, отчества, должности и места работы или службы жителя.

Обновлять галерею портретов будут ежегодно к празднованию Дня города.