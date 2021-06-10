В Рыбинске состоится первенство города по парусному спорту

10.06.2021, 7:49, Афиша

Теги: Водохранилище, Праздник, Спорт

Соревнования по парусному спорту пройдут 12-13 июня в Льговецком заливе и будут приурочены к празднованию Дня России.

За право быть лучшими на городском уровне поборются 30 юных спортсменов.

Первенство Рыбинска по парусному спорту — традиционные соревнования. Ежегодно, 12 июня, юные яхтсмены города собираются на берегу Льговецкого залива, чтобы продемонстрировать навыки и мастерство хождения под парусом. В эти выходные в соревнованиях примут участие около 30 спортсменов в классах яхт «Луч», «Лазер» и «Оптимист» в возрасте от восьми до восемнадцати лет.

Победителей ждут ценные призы и подарки.

Парусный спорт в Рыбинске культивируется с 1961 года. В настоящее время Татьяна Колесова, Яна Дорошина и Алина Фомичёва являются чемпионками России. Яна Дорошина входит в сборную страны. Алина Фомичёва — самая титулованная яхтсменка в Рыбинске, многократная победительница чемпионатов России и этапов Кубка Европы.

Пресс-служба администрации города Рыбинска