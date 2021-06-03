В Рыбинске состоится чемпионат по бегу памяти генералов Павла Батова и Фёдора Харитонова
 

В Рыбинске состоится чемпионат по бегу памяти генералов Павла Батова и Фёдора Харитонова

03.06.2021, 10:29, Объявления
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Состязание пройдёт 4 июня.

Организаторами чемпионата выступили департамент по физической культуре, спорту и молодёжной политики и спортивная школа олимпийского резерва имени Александра Елфимова.

Открытый чемпионат по бегу на шоссе в Рыбинске состоится впервые. Посвящён он двум нашим прославленным землякам генералу армии, дважды Герою Советского Союза Павлу Батову и генерал-лейтенанту Фёдору Харитонову.

Открытие соревнования пройдёт на Волжской набережной 4 июня в 10:30 напротив памятнику Павлу Батову. В программе состязаний две дистанции — 2,5 и 5 километров. Организаторы не стали вводить возрастных ограничений. Главное условие для участия — справка о здоровье.

Стартовать бегуны будут от памятника Батову, здесь же и финишировать. Трасса закольцована, она идёт по Волжской набережной, улице Лизы Чайкиной, проспекту Ленина и улице Свободы.

Победители чемпионата получат медали и грамоты, а всех участников на финише ждут сувениры и сладкие призы.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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