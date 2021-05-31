Рыбинск заключил контракт на отлов животных без владельцев
 

Рыбинск заключил контракт на отлов животных без владельцев

31.05.2021, 15:49, Новости
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Первые семь бездомных собак были отловлены и отправлены в приют 27 мая. Животных вылечат, вакцинируют, стерилизуют и вернут в Рыбинск через 25 дней.

Контракт на отлов, содержание и возвращение животных без владельцев в привычную среду их обитания был заключен в Рыбинске 19 мая. Подрядчик московский. Сумма контракта чуть более 209 тысяч рублей. Средства выделены региональным департаментом ветеринарии.

За эти деньги рыбинских бездомных собак отправят в подмосковный приют «Велес», где, при необходимости, им окажут ветеринарную помощь и обязательную стерилизацию и вакцинацию. Весь процесс максимально прозрачный.

— Нам поступает заявка от администрации с указанием — где, когда и каких собак мы должны забрать. Выезжает бригада, после того как животные отловлены, мы транспортируем их в приют. При усыплении используем препарат Xyla, перевозим в клетках в автомобиле Ford Transit, — говорит представитель подрядчика Дмитрий Рычагов.

Работает бригада по отлову под контролем сотрудников Управления городского хозяйства.

— Работают хорошо, я лично выезжал на место, смотрел. Обездвижили собаку транквилизатором, поместили её в автомобиль. Каждое своё действие работники фотографируют или снимают на видео и предоставляют нам отчёт, — прокомментировал начальник контрольно-эксплуатационный отдел Михаил Скобелев.

Таким же образом поступают сотрудники приюта. Когда животное доставлено, его регистрируют, снимают на фото и видео. Десять дней собаки проводят в карантине. Затем их вакцинируют, стерилизуют, чипируют и через 25 дней отправляют обратно в их привычную среду обитания.

По контракту в Рыбинске должно быть отловлено 17 бездомных животных. Срок окончания 31 декабря 2021 год.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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