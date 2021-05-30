В День города пройдет выставка предприятий Рыбинска и фестиваль «Джаз на родном языке»

30.05.2021, 8:12, Новости

Теги: Выходной, Праздник

В Волжском парке началась реконструкция балюстрады.

Территорию вокруг отремонтируют и благоустроят, обновят покрытие аллей, заменят освещение, а на площадке установят летнюю эстраду. Первыми на новую сцену поднимутся музыканты — участники фестиваля «Джаз на родном языке», который пройдет 5-7 августа.

В ходе реконструкции Волжского парка начались работы у балюстрады. Глава города Денис Добряков поручил восстановить популярное в советские годы место отдыха и создать в Рыбинске еще одно творческое пространство для городских праздников и событий, где могли бы проводить мероприятия деятели культуры и искусства, музыканты и литераторы, театралы и художники, активисты и общественники.

— Реконструкции подлежит и площадь около балюстрады, и сама смотровая площадка, и сеть основных аллей. На возвышении будет установлена легкая летняя эстрада в светлой цветовой гамме без торцевой стенки. Благодаря этому фоном для выступающих коллективов будет служить панорамный вид на реку. У сценической площадки установим несколько видов скамей: классические парковые диваны, современные круглые скамьи, качели с навесом. Многообразие малых архитектурных форм позволит жителям всех возрастных групп найти комфортное место для отдыха, — рассказала о проекте благоустройства директор департамента архитектуры Виктория Нелидова.

На аллеях установят новое уличное освещение, заменят покрытие, дополнительно проложат живописные пешеходные дорожки для тихих прогулок в тени деревьев. Первыми на обновленной балюстраде выступят музыканты. С 5 по 7 августа, в дни проведения 950-летия Рыбинска, здесь состоится джазовый фестиваль. Он объединит известных музыкантов из разных городов России и зарубежья. Как пояснил организатор, известный музыкант Стас Майнугин, уникальность фестиваля в том, что коллективы будут исполнять композиции на родном языке.

— Долгое время бытовало мнение о том, что джаз на русском языке не звучит. Но сейчас это не больше чем предубеждение. В России тоже появились люди, которые делают хорошую джазовую музыку. Наши друзья поют джаз на армянском, иврите, и это тоже звучит интересно. Так родилась идея провести первый международный фестиваль «Джаз на родном языке». Рыбинск выбран по нескольким причинам. Это мой родной город и родина джаз-оркестра Аркадия Шацкого, выдающегося биг-бенда в СССР. Мы видим поддержку властей, и самое главное, здесь удивительная публика, — сказал Стас Майнугин.

Среди музыкантов-участников фестиваля — Константин Власенко и Светлана Сорокина (Ярославль) и группа Inception band (Рыбинск), группа «МИМОНОТ» (Москва), Jazzia Олега Анохина (Ярославль, Казань) и Надежда Толстая, «Джаз-квартет» Олега и Натальи Бутман (Москва), Сергей Старостин (Москва) и арт-квартет Тима Дорофеева, Сергей Коренев (Новороссийск), трио Леонида Пташки (Израиль).

Поддержат фестиваль и рыбинцы: Нина Шацкая выступит вместе с джаз-оркестром им. Аркадия Шацкого под управлением Олега Громова, программу отыграет Майнугин band, планируется выступление хора «Соколята». Закроет третий день фестиваля известная певица Мариам Мерабова.

Коллективы сыграют и авторские вещи, и этноджаз, и джазовые версии советских песен, и джазовые стандарты, адаптированные к русскому языку. Вести концерты будет музыкальный журналист, главный редактор портала и журнала Jazz.ru Кирилл Мошков.

Кроме того, в День города промышленные предприятия Рыбинска покажут горожанам свою продукцию. На выставке, которая будет одной из главных площадок праздника, представят широкий спектр самых разнообразных изделий – от авиационных двигателей «ОДК-Сатурн» до микрочипов Рыбинского завода приборостроения.

К масштабному празднику готовятся крупные мероприятия. Одним из них станет выставка продукции промышленных предприятий Рыбинска.

– В нашем городе много промышленных предприятий, крупных и средних. Продукция, которую они производят, востребована в масштабах страны, и мы хотим показать, пусть не всю, но хотя бы часть её горожанам. Начиная от авиационных двигателей, заканчивая различными инструментами, которые производит наш инструментальный завод. Это будет интересно и взрослым, и детям, – подчеркнула заместитель председателя организационного комитета празднования 950-летия Рыбинска Наталья Шульдина.

Выставку организуют на территории возле памятника П.Ф. Дерунову и на Аллее Славы.