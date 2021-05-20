В Рыбинске пройдет третий фестиваль «Рыбинское небо»

20.05.2021, 7:30, Афиша

Теги: Праздник

5 июня аэродром «Южный» в третий раз станет площадкой проведения праздника спорта и авиации – авиационного фестиваля «Рыбинское небо».

Гостей мероприятия ждут показательные выступления авиамоделистов и судов малой авиации, подъемы на тепловых аэростатах, большая концертно-музыкальная программа и зрелищные соревнования по парашютному спорту.

Этот год станет третьим в истории проведения праздника. Фестиваль обещает быть масштабным. Состоятся показательные выступления авиамоделистов из Ярославля и Рыбинска, свою программу показательных полётов представят суда малой авиации. Организаторы планируют показать в работе около двадцати видов крылатой техники. Музыкальную программу составят номера ярких творческих коллективов города разных направлений.

В раках фестиваля состоится Кубок России по парашютному спорту им. В.В.Терешковой. Он соберет лучших спортсменов региона и федерального округа в этом виде спорта.

Центр «Алгоритмика» предоставит интерактивную познавательную зону для маленьких гостей праздника. В программе мастер-классы по Лего-робототехнике, выставка экспонатов инновационных изделий.

Завершится авиационный праздник фейерверком.

Пресс-служба администрации города Рыбинска