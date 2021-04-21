Благоустройство Волжского парка рассмотрят в арбитражном суде
 

Благоустройство Волжского парка рассмотрят в арбитражном суде

21.04.2021, 9:41, Новости
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ООО «УНР-38» оспорило решение администрации Рыбинска об одностороннем расторжении контракта на благоустройство парка на Волжской набережной.

Соответствующее исковое заявление подрядчика рассматривается в арбитражном суде Ярославской области.

Напомним, проект благоустройства включает в себя целый комплекс работ: ремонт балюстрады, скейт-парка, пешеходных дорожек, монтаж освещения, установку скамеек и урн. Муниципальный контракт был заключен с «УНР-38» в декабре 2020 года, компания приступила к работе, но после того, как в феврале 2021 года она была включена в Реестр недобросовестных поставщиков, контракт с ней был расторгнут.

Как следует из материалов дела, ООО «УНР-38» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к муниципальному бюджетному учреждению городского округа город Рыбинск Ярославской области «Управление городского хозяйства» признании недействительным одностороннего отказа ответчика Муниципального бюджетного учреждения городского округа город Рыбинск Ярославской области «Управление городского хозяйства» от исполнения Контракта № 380 «Благоустройство общественной территории «Волжский парк» (XXII съезда КПСС) городского округа город Рыбинск Ярославской области», реестровый номер 3761007736720000110, заключенного 28 декабря 2020 года между ответчиком и истцом.

Сумма контракта составляла 39,5 млн рублей. Кроме «УНР-38» в торгах участвовали ООО «Производственная компания «Крепыш» и ООО «Авангард-Строй».



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