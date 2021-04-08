В Рыбинске проводится конкурс ретро-фотографий

08.04.2021, 17:09, Объявления

Теги: Конкурс, Праздник

В Рыбинске стартовал онлайн-конкурс ретро-фотографий для выставки «Магазины Рыбинска на старых фото».

Горожан просят прислать старые фотографии организаций общественного питания, магазинов, столовых. Организатор проекта – отдел потребительского рынка товаров и услуг. Конкурс приурочен к 950-летию Рыбинска.

– Если в ваших архивах есть такие фото, обязательно поделитесь с нами. Мы хотим при помощи фотографий рассказать рыбинцам, как развивалась сфера потребительских услуг в нашем городе. Однако понимаем, что в большей степени владельцы ретро-снимков – это люди преклонного возраста, которые «не дружат с интернетом», но возлагаем надежды на молодое поколение, которое с легкостью справится с этой задачей, – пояснила начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг Элина Абрамович.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сфотографировать или отсканировать старую фотографию с изображением магазина, кафе, ресторана, объекта бытового обслуживания. Прикрепить изображения в комментариях к публикации добавить описание к фотографии: год изображения, название улицы и объекта, кто изображен на фото (если на фотографии человек на фоне магазина), как фотография появилась в семейном альбоме. Для обратной связи необходимо указать свой электронный адрес.

Обязательный критерий – фото не должно быть скопировано из интернета.

Завершится конкурс 23 июля 2021 года. По итогам конкурса будет организована выставка самых интересных работ. Ее представят жителям и гостям Рыбинска в День города.

Всем участникам выставки будут вручены дипломы.

Пресс-служба администрации города Рыбинска