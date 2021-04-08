В Рыбинске проводится конкурс ретро-фотографий
 

В Рыбинске проводится конкурс ретро-фотографий

08.04.2021, 17:09, Объявления
Теги: ,

В Рыбинске стартовал онлайн-конкурс ретро-фотографий для выставки «Магазины Рыбинска на старых фото».

Горожан просят прислать старые фотографии организаций общественного питания, магазинов, столовых. Организатор проекта – отдел потребительского рынка товаров и услуг. Конкурс приурочен к 950-летию Рыбинска.

– Если в ваших архивах есть такие фото, обязательно поделитесь с нами. Мы хотим при помощи фотографий рассказать рыбинцам, как развивалась сфера потребительских услуг в нашем городе. Однако понимаем, что в большей степени владельцы ретро-снимков – это люди преклонного возраста, которые «не дружат с интернетом», но возлагаем надежды на молодое поколение, которое с легкостью справится с этой задачей, – пояснила начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг Элина Абрамович.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сфотографировать или отсканировать старую фотографию с изображением магазина, кафе, ресторана, объекта бытового обслуживания. Прикрепить изображения в комментариях к публикации добавить описание к фотографии: год изображения, название улицы и объекта, кто изображен на фото (если на фотографии человек на фоне магазина), как фотография появилась в семейном альбоме. Для обратной связи необходимо указать свой электронный адрес.

Обязательный критерий – фото не должно быть скопировано из интернета.

Завершится конкурс 23 июля 2021 года. По итогам конкурса будет организована выставка самых интересных работ. Ее представят жителям и гостям Рыбинска в День города.

Всем участникам выставки будут вручены дипломы.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

07.04 / Инновационная политика ОДК направлена на генерацию новых идей и их практическое внедрение

06.04 / К юбилею Рыбинска на набережной установят «шумящую подвеску»

06.04 / «Проектная лаборатория» для рыбинской молодежи

31.03 / Сеть отелей MAXROOMS принимает заявки на международный конкурс граффити

25.03 / Площадь Дерунова не станет Болотной

24.03 / В ПАО «ОДК-Сатурн» прошел конкурс среди представителей самых востребованных рабочих професси

14.03 / Сколько денег потратят на благоустройство к 950-летию Рыбинска?

12.03 / 950 тиктокеров приедут в Рыбинск

12.03 / В Рыбинске определили логотип празднования 950-летия

12.03 / Весна придет на Масленицу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика