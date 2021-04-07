В этом году в Рыбинске начнется масштабный ремонт тротуаров и междворовых проездов
 

В этом году в Рыбинске начнется масштабный ремонт тротуаров и междворовых проездов

07.04.2021, 16:14, Эксклюзив
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До конца апреля, все рыбинские тротуары и междворовые проезды будут переданы в концессию, сообщили в пресс-службе мэрии города.

– Проект решения о заключении концессионного соглашения уже готов, – пояснили чиновники. – По условиям контракта, за содержание и ремонт тротуаров и междворовых проездов будет отвечать частный инвестор (концессионер).

К масштабным ремонтным работам предприятие приступит уже начале мая. По расчетам мэрии, до 19 сентября будет отремонтировано не менее половины городских тротуаров и трети проездов.

– Все затраты по содержанию и ремонту муниципальных объектов, по условиям соглашения, возьмёт на себя концессионер, – отметили в пресс-службе.

При этом, напомнив, что такая форма сотрудничества уже доказала свою эффективность в рамках безвозмездной передачи имущества МУП «Теплоэнерго» ООО «Рыбинская генерация».

Вместе с проектом соглашения в мэрии подготовили постановление о включении в состав коммунальных платежей строки «инвестиционная надбавка за ремонт и содержание общегородских тротуаров и общественных территорий».

– Уже несколько лет жильцы МКД платят 41 копейку за ремонт асфальтного покрытия придомовой территории, и мы все видим – как преобразились наши дворы в лучшую сторону, – отметила руководитель управления ЖКХ. – Так что, взыскание символической платы за пользование муниципальным имуществом (асфальтовым покрытием) в виде «пешеходного сбора» вполне обоснованно.

Сумма платежа уже установлена – 3 рублей 47 копеек с кв. метра общей площади жилья в независимости от права собственности и вида недвижимого имущества. То есть, платить будут и жители частного сектора.

Концессионером выбрали местную компанию ООО «ЕКС».

– Фирма доказала свою состоятельность, как ответственный подрядчик – все ранее заключенные муниципальные контракты выполнены в срок и без замечаний, – пояснил выбор представитель департамента городского хозяйства.

Срок действия концессионного соглашения – 25 лет.



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