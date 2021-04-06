К юбилею Рыбинска на набережной установят «шумящую подвеску»
 

К юбилею Рыбинска на набережной установят «шумящую подвеску»

06.04.2021, 16:26, Новости
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В год 950-летия на волжской набережной установят арт-объект, созданный по мотивам артефактов, найденных в Усть-Шексне.

Это будет четырехметровая финно-угорская шумящая подвеска. Ее создают в рамках проекта «950. События. Люди. Артефакты» на средства фонда президентских грантов, полученного некоммерческим учреждением культуры «Рыбинские рыбы».

Сохранение исторической памяти и популяризация исторического наследия – так обозначил цели своего проекта автор необычной композиции.

– Это возможность показать наше большое археологическое прошлое. Рыбинская археологическая экспедиция работает без малого тридцать лет, накопаны тысячи интереснейших артефактов. Да, они выставляются в музее, но это больше рассчитано на посвященных, историков и краеведов. А этот арт-объект поможет сделать доступной часть нашей древней истории для широких масс, – пояснил директор муниципального «Информационно-туристкого центра», руководитель НЧУК «Рыбинские рыбы» и индивидуальный предприниматель Алексей Алексашин.

Арт-объект на основе найденного артефакта выглядит как сдвоенное изображение коня, а если смотреть со стороны – как плывущая ладья. Он будет из стали и современных материалов, имитирующих литье, с элементами ковки и сварки. При прикосновении и порывах ветра подвеска будет издавать шумящий звук.

Место расположения арт-объекта – на нижней набережной, чуть левее балюстрады в створе улицы Стоялой – выбрано не случайно. Здесь открывается прекрасный вид на сторожевую башню, построенную на месте, где рыбинская археологическая экспедиция обнаружила следы крупного поселения – так называемой Усть-Шексны. Табличка с QR-кодом позволит всем заинтересовавшимся узнать историю места, откуда берет начало город Рыбинск, добавили в пресс-служба администрации города.



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