Мемориал «Огонь Славы» в Рыбинске отремонтируют капитально

06.04.2021, 13:11, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Война

В Рыбинске планируют капитально привести в порядок мемориал «Огонь Славы».

Аналогичные работы уже были проведены шесть лет назад. Однако в 2015 году в проектировании были допущены ошибки, которые приводят к ежегодному разрушению облицовочного покрытия.

В 2019 году мемориал «Огонь Славы» вновь благоустраивали за федеральные деньги, добавив 2,5 млн рублей из регионального бюджета. Пока оформляли документы, наступила осень, поэтому работы начали лишь в ноябре.

Восстанавливать плиточное покрытие после зимнего периода на мемориале приходилось регулярно. Сейчас специалисты готовы объяснить причину. При реконструкции мемориала в 2015 году к основной плите, на которой расположены обелиск и стела, пристроили ступени с трех сторон. Их смонтировали на винтовых сваях. Тогда как сама плита, которая является монолитной и лежит на утрамбованном годами земляном основании, начала разрушаться.

– В результате такого проектного решения при подвижках почвы, которые возникают при промерзании, происходит сдвиг плиты, деформируется новая конструкция, облицовочная плитка отваливается. Решить вопрос можно капитальным ремонтом, определив технологию, приемлемую для нашего климата, – рассказал Алексей Рябченков, заместитель главы по городскому хозяйству.

По словам Алексея Рябченкова, в этом году подрядная организация по гарантии ко Дню Победы восстановит облицовочную плитку на мемориале. После 9 Мая начнутся работы по определению состояния основной бетонной плиты, причин её разрушения.

– Важно не повторять прошлых ошибок. Сделать анализ, определиться с техническим решением, и в случае необходимости уже в следующем году в подходящих погодных условиях отремонтировать капитально, чтобы не возвращаться к косметическому ремонту мемориала ежегодно, – отметил Алексей Рябченков.

На этой неделе подрядная организация проведет первое обследование мемориала, возьмёт пробы и сделает заключение, отметили в пресс-службеа администрации города.