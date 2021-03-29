Водоём спустили, рыбу освободили, рыбака оштрафовали, чиновников премировали
 

Водоём спустили, рыбу освободили, рыбака оштрафовали, чиновников премировали

29.03.2021, 16:03, Эксклюзив
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В мэрии Рыбинска отчитались о проделанной работе по очистке площади Жукова от несанкционированного водоема.

Напомним, на днях пост о рыбалке на пл. Жукова разместил в социальных сетях один из городских любителей рыбной ловли.

На фотографии обратили внимание в водоохранной прокуратуре.

– В весенний период категорически запрещен выход на лёд, – отметил представитель ведомства. – Кроме того, рыба сейчас идёт на нерест, так что ловля ее также запрещена.

В итоге прокуроры обратились в отдел ЖКХ с требованием навести порядок на городской площади.

– Сегодня мы организовали уборку ледяных заторов и предоставили возможность рыбе уйти на нерест в привычные места обитания, – пояснили в мэрии. – Очистка проведена с использованием специальной техники. Работники подведомственной организации и часть сотрудников отдела ЖКХ будут премированы за своевременную уборку территории в размере трехмесячного оклада (за зимний период – ryb.ru), а также награждены памятными знаками «Почетный рыбак Рыбинска».

Что касается горе-рыбака, то он оштрафован за несанкционированную ловлю и выход на лёд в период паводка.

К сожалению, не обошлось без недовольных горожан.

– Мы уже привыкли с балкона любоваться уточками, плавающими в водоёме, даже домик им построили. А тут такое, – посетовали местные жители.



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