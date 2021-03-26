Олег Леонтьев заявил о своем намерении баллотироваться на пост мэра города

26.03.2021, 15:38, Эксклюзив

Теги: Выборы, Муниципальный совет, Политика, Сарказм, Суд

Два года колонии. К такому сроку приговорил Измайловский суд Олега Леонтьева за участие в экстремистском форуме муниципальных депутатов.

Однако, так как у России колоний нет, рыбинскому депутату посоветовали обратиться в посольство Великобритании.

– Там мне ответили: мы с прошлого века не колониальная держава, но решение российского суда обязаны исполнить, – рассказал Олег Леонтьев. – После этого, они все же выдали мне британский паспорт и билет до Гонконга.

Эта информация сильно расстроила участников совещания директоров крупнейших промышленных предприятий города, на которое приехал руководитель судостроительной госкорпорации, так как товарищ Леонтьев рассматривался в качестве основного кандидата на пост мэра Рыбинска.

– К сожалению, конституция РФ не позволяет занимать руководящие должности иностранным гражданам, поэтому мы решили поддержать другого кандидата – кота Василия, – рассказал представитель госкопрорации.

– Эта кандидатура наиболее востребована рыбинцами и безусловно будет поддержана партией, – пояснил политтехнолог ЕР господин Гнус. – У Василия есть и харизма, и хвост. Так что он легко обойдет любого кандидата, а уж тем более Леонтьева с его рыбками.

Впрочем, сам депутат не намерен отказываться от участия в выборах.

– Гонконг – это большой город, где живут жители с высокой социальной ответственностью, – пояснил Олег Леонтьев. – Так почему бы и не поруководить таким мегаполисом? Тем более компартия Китая меня однозначно поддержит.

В рамках предстоящей избирательной компании, депутат уже зарегистрировался в популярных китайских соцсетях WeChat, Weibo и TikTok под ником 香港新任市长.