Олег Леонтьев заявил о своем намерении баллотироваться на пост мэра города
 

Олег Леонтьев заявил о своем намерении баллотироваться на пост мэра города

26.03.2021, 15:38, Эксклюзив
Теги: , , , ,

Два года колонии. К такому сроку приговорил Измайловский суд Олега Леонтьева за участие в экстремистском форуме муниципальных депутатов.

Однако, так как у России колоний нет, рыбинскому депутату посоветовали обратиться в посольство Великобритании.

– Там мне ответили: мы с прошлого века не колониальная держава, но решение российского суда обязаны исполнить, – рассказал Олег Леонтьев. – После этого, они все же выдали мне британский паспорт и билет до Гонконга.

Эта информация сильно расстроила участников совещания директоров крупнейших промышленных предприятий города, на которое приехал руководитель судостроительной госкорпорации, так как товарищ Леонтьев рассматривался в качестве основного кандидата на пост мэра Рыбинска.

– К сожалению, конституция РФ не позволяет занимать руководящие должности иностранным гражданам, поэтому мы решили поддержать другого кандидата – кота Василия, – рассказал представитель госкопрорации.

– Эта кандидатура наиболее востребована рыбинцами и безусловно будет поддержана партией, – пояснил политтехнолог ЕР господин Гнус. – У Василия есть и харизма, и хвост. Так что он легко обойдет любого кандидата, а уж тем более Леонтьева с его рыбками.

Впрочем, сам депутат не намерен отказываться от участия в выборах.

– Гонконг – это большой город, где живут жители с высокой социальной ответственностью, – пояснил Олег Леонтьев. – Так почему бы и не поруководить таким мегаполисом? Тем более компартия Китая меня однозначно поддержит.

В рамках предстоящей избирательной компании, депутат уже зарегистрировался в популярных китайских соцсетях WeChat, Weibo и TikTok под ником 香港新任市长.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Площадь Дерунова не станет Болотной

25.03 / Вам поставили детскую площадку во дворе? Что ж, теперь платите за ее содержание

25.03 / После поста Олега Леонтьева мемориал «Огонь Славы» восстановят

20.03 / 14 округ готовится к выборам

12.03 / 950 тиктокеров приедут в Рыбинск

10.03 / Медиарейтинг губернаторов за февраль 2021 года

05.03 / Подвел онлайн. В Рыбинске выявили иностранного агента

01.03 / Рыбинские снеговики украсят праздник «День города – 2021»

26.02 / Власти Рыбинска рассказали о новой технологии уборки дорог – в Ярославле завидуют

25.02 / «Давайте мы у вас заберем, что вам не нужно, а нам это интересно»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска