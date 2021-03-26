«Вымпел» вошел в нацпроект по повышению производительности труда

26.03.2021, 14:55, Новости

Теги: Промышленность, СЗ Вымпел

Перспективы развития судостроительной отрасли региона в пятницу губернатор Дмитрий Миронов обсудил с генеральным директором АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексеем Рахмановым. Встреча прошла в правительстве области.

– Отрасль судостроения играет важную роль в структуре промышленности Ярославской области, обладает высоким научно-техническим потенциалом, – сказал Дмитрий Миронов. – Объем отгруженной продукции в 2020 году составил порядка 14 с половиной миллиардов рублей, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. На предприятиях отрасли трудятся около 3 тысяч человек. Правительство региона в рамках своей компетенции оказывает судостроителям поддержку в организации производственной кооперации, содействует в выходе на внешние рынки.

Судостроительной отрасли в регионе предоставляют меры нефинансовой поддержки, вовлекая предприятия в процесс производственной кооперации, оказывая инжиниринговые услуги, а также содействуя в выводе продукции на внешние рынки. Заключены соглашения с Мурманской областью, АО «Объединенная судостроительная корпорация» по использованию компетенций судостроительных предприятий Ярославской области для нужд российского рынка. На регулярной основе проводятся заседания Координационного совета по производственной кооперации при региональном департаменте инвестиций и промышленности.

– В Ярославской области расположено ПАО «ОДК-Сатурн», наш ключевой поставщик по кораблям первого ранга, – сказал Алексей Рахманов. – Произведенный на предприятии дизель-газотурбинный агрегат уже установлен на фрегат «Исаков», в ближайшее время начнутся его ходовые испытания. В дальнейшем агрегатами будет комплектоваться целая серия кораблей первого и второго ранга, которые являются нашим традиционным набором. Мы видим большой потенциал Ярославской области в программах импортозамещения и будем рады, если предприятия, расположенные здесь, встроятся в нашу производственную цепочку. Ваш регион может сделать большой вклад в развитие морского и речного туризма, бизнеса и укрепление обороноспособности страны.

Также сегодня Алексей Рахманов посетит судостроительный завод «Вымпел». В декабре прошлого года АО «ОСК» стало его основным акционером. На предприятии пройдет совещание с участием руководителей промышленных предприятий Ярославской области. У судостроительной корпорации есть планы по развитию на заводе малотоннажного судостроения, которое сейчас чрезвычайно востребовано в стране. В течение года предприятие будет получать расширенную государственную поддержку, которая в итоге позволит улучшить экономические показатели.

Судостроительному заводу «Вымпел» будет оказана поддержка со стороны Федерального центра компетенций. Решение об этом принято после визитов экспертов на предприятие. Они встретились с руководством, побывали в цехах, провели индивидуальные беседы с заместителями управляющего директора по направлениям.

– Начало участия завода в национальном проекте по повышению производительности труда приведет к уменьшению затрат на производстве, увеличению заказов, повышению конкурентоспособности предприятия. Регион вошел в данный нацпроект в 2019 году. В нем участвуют 48 предприятий, обучено более 500 руководителей. Мы активно развиваемся, двигаемся, и вот у Федерального центра компетенций появилась возможность участвовать в расширенном проекте, продолжительность которого год, – сказал директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Дмитрий Глушков.

В России планируется к реализации 35 проектов с такой расширенной поддержкой, в Ярославской области – на данный момент единственный.

– Проект, в первую очередь, направлен на людей. Переосмыслить, поменять парадигму мышления, начать по- новому думать о производстве, – это основная польза от проекта, – рассказал управляющий директор ССЗ «Вымпел» Евгений Норенко.

На предприятии будут созданы два потока-образца по направлению «Бережливое производство»: изготовление трубопроводов и секций корпуса судна. Эксперты помогут предприятию выявить и устранить потери, обучат сотрудников инструментам бережливого производства, за счет чего на 30% должна вырасти производительность труда, что позволит увеличить выработку продукции, улучшить экономические показатели.

– Важная задача администрации на сегодня – приостановить отток жителей, в первую очередь молодежи из города. Мы проводим программу перепрофилирования образования в сторону технических профессий. И судостроительный завод «Вымпел» как раз помогает решать эту проблему, являясь нашим надежным партнером в вопросе профориентации и развития кадрового потенциала города, – отметил Михаил Быков, и.о.главы города Рыбинска.

Рост плановых показателей по повышению производительности труда дает право предприятию участвовать в привлечении адресных заемных средств от федеральных структур для инвестиционных программ.