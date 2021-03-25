Вам поставили детскую площадку во дворе? Что ж, теперь платите за ее содержание
 

Вам поставили детскую площадку во дворе? Что ж, теперь платите за ее содержание

25.03.2021, 14:07, Новости
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Рыбинцы заплатят за ремонт и содержание новых спортивно-игровых детских площадок.

Напомним, о том, что в Рыбинске по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» по направлению «Инициативное бюджетирование» установят спортивно-игровые площадки на 16 дворовых территориях не так давно сообщила пресс-служба администрации города.

– На благоустройство этих объектов направят (из бюджета) 5,7 млн рублей, – пояснял заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Сегодня на заседании муниципального совета выяснилось, что оплачивать все расходы по их содержанию и ремонту будут возложены на жителей дворов, где площадки будут установлены.

– Сейчас по программе у нас будут устанавливаться во дворах детские городки. Какая у них будет дальнейшая судьба, кто их будет обслуживать и возьмет на баланс? – поинтересовалась Нина Чистякова, напомнив, что потом ряд детских площадок пришлось ликвидировать, так как у управляющих компаний на их содержание средств нет.

По словам директора департамента ХКХ Олеси Минеевой, спортивно-игровые площадки установят только там, где жильцы примут на себя обязательства по их дальнейшему содержанию и примут в состав общего имущества дома.

Тем не менее, адреса, где будут установлены площадки уже названы. Но они выбирались не администрацией Рыбинска, а депутатами ярославской областной думы.

Кроме того, Олеся Минеева пояснила депутатам совета, что теперь за общественные территории, которые будут запланированы для комплексного благоустройства голосовать жителям придется ежегодно – это федеральный закон.

Что касается ремонта дворов, то их в этом году сделают всего 8.

И здесь интересна (официальная) динамика ремонта дворовых территорий.

Характеристика выполненных работ в сфере благоустройства дворовых территорий в 2009 – 2020 годы:

Год

Количество дворов

Количество парковочных мест

Стоимость работ
/тыс. руб./

2009

25

41

19 096, 22

2010

104

1 112

100 202,6

2011

107

1 531

109 950,3

2012

49

820

95 446,8

2013

35

689

79 734,0

2014

20

119

33 397,613 

2015

0

0

0

2016

19

850

55 981,5

2017*

28* – завершение работ на объектах 2016 года

80 209,9

15* – объекты 2017 года

2018*

9 *- объекты 2018   года

127

25 964,38

2019*

14 *- объекты 2019   года

223

38 811,34

2020

11 – объекты 2020 года

162

43 189,74

ИТОГО

436*

5 674

681 984,39

* Один юридический адрес многоквартирного дома = одной дворовой территории (согласно новым требованиям о необходимости инвентаризации каждой дворовой территории по постановлению Правительства РФ №169 от 10.02.2017).



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