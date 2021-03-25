Вам поставили детскую площадку во дворе? Что ж, теперь платите за ее содержание

25.03.2021, 14:07, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Муниципальный совет, Общество

Рыбинцы заплатят за ремонт и содержание новых спортивно-игровых детских площадок.

Напомним, о том, что в Рыбинске по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» по направлению «Инициативное бюджетирование» установят спортивно-игровые площадки на 16 дворовых территориях не так давно сообщила пресс-служба администрации города.

– На благоустройство этих объектов направят (из бюджета) 5,7 млн рублей, – пояснял заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Сегодня на заседании муниципального совета выяснилось, что оплачивать все расходы по их содержанию и ремонту будут возложены на жителей дворов, где площадки будут установлены.

– Сейчас по программе у нас будут устанавливаться во дворах детские городки. Какая у них будет дальнейшая судьба, кто их будет обслуживать и возьмет на баланс? – поинтересовалась Нина Чистякова, напомнив, что потом ряд детских площадок пришлось ликвидировать, так как у управляющих компаний на их содержание средств нет.

По словам директора департамента ХКХ Олеси Минеевой, спортивно-игровые площадки установят только там, где жильцы примут на себя обязательства по их дальнейшему содержанию и примут в состав общего имущества дома.

Тем не менее, адреса, где будут установлены площадки уже названы. Но они выбирались не администрацией Рыбинска, а депутатами ярославской областной думы.

Кроме того, Олеся Минеева пояснила депутатам совета, что теперь за общественные территории, которые будут запланированы для комплексного благоустройства голосовать жителям придется ежегодно – это федеральный закон.

Что касается ремонта дворов, то их в этом году сделают всего 8.

И здесь интересна (официальная) динамика ремонта дворовых территорий.

Характеристика выполненных работ в сфере благоустройства дворовых территорий в 2009 – 2020 годы:

Год Количество дворов Количество парковочных мест Стоимость работ

/тыс. руб./ 2009 25 41 19 096, 22 2010 104 1 112 100 202,6 2011 107 1 531 109 950,3 2012 49 820 95 446,8 2013 35 689 79 734,0 2014 20 119 33 397,613 2015 0 0 0 2016 19 850 55 981,5 2017* 28* – завершение работ на объектах 2016 года 80 209,9 15* – объекты 2017 года 2018* 9 *- объекты 2018 года 127 25 964,38 2019* 14 *- объекты 2019 года 223 38 811,34 2020 11 – объекты 2020 года 162 43 189,74 ИТОГО 436* 5 674 681 984,39

* Один юридический адрес многоквартирного дома = одной дворовой территории (согласно новым требованиям о необходимости инвентаризации каждой дворовой территории по постановлению Правительства РФ №169 от 10.02.2017).