Вам поставили детскую площадку во дворе? Что ж, теперь платите за ее содержание
25.03.2021, 14:07, Новости
Теги: Благоустройство, Бюджет, Муниципальный совет, Общество
Рыбинцы заплатят за ремонт и содержание новых спортивно-игровых детских площадок.
Напомним, о том, что в Рыбинске по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» по направлению «Инициативное бюджетирование» установят спортивно-игровые площадки на 16 дворовых территориях не так давно сообщила пресс-служба администрации города.
– На благоустройство этих объектов направят (из бюджета) 5,7 млн рублей, – пояснял заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
Сегодня на заседании муниципального совета выяснилось, что оплачивать все расходы по их содержанию и ремонту будут возложены на жителей дворов, где площадки будут установлены.
– Сейчас по программе у нас будут устанавливаться во дворах детские городки. Какая у них будет дальнейшая судьба, кто их будет обслуживать и возьмет на баланс? – поинтересовалась Нина Чистякова, напомнив, что потом ряд детских площадок пришлось ликвидировать, так как у управляющих компаний на их содержание средств нет.
По словам директора департамента ХКХ Олеси Минеевой, спортивно-игровые площадки установят только там, где жильцы примут на себя обязательства по их дальнейшему содержанию и примут в состав общего имущества дома.
Тем не менее, адреса, где будут установлены площадки уже названы. Но они выбирались не администрацией Рыбинска, а депутатами ярославской областной думы.
Кроме того, Олеся Минеева пояснила депутатам совета, что теперь за общественные территории, которые будут запланированы для комплексного благоустройства голосовать жителям придется ежегодно – это федеральный закон.
Что касается ремонта дворов, то их в этом году сделают всего 8.
И здесь интересна (официальная) динамика ремонта дворовых территорий.
Характеристика выполненных работ в сфере благоустройства дворовых территорий в 2009 – 2020 годы:
|
Год
|
Количество дворов
|
Количество парковочных мест
|
Стоимость работ
|
2009
|
25
|
41
|
19 096, 22
|
2010
|
104
|
1 112
|
100 202,6
|
2011
|
107
|
1 531
|
109 950,3
|
2012
|
49
|
820
|
95 446,8
|
2013
|
35
|
689
|
79 734,0
|
2014
|
20
|
119
|
33 397,613
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
2016
|
19
|
850
|
55 981,5
|
2017*
|
28* – завершение работ на объектах 2016 года
|
80 209,9
|
15* – объекты 2017 года
|
2018*
|
9 *- объекты 2018 года
|
127
|
25 964,38
|
2019*
|
14 *- объекты 2019 года
|
223
|
38 811,34
|
2020
|
11 – объекты 2020 года
|
162
|
43 189,74
|
ИТОГО
|
436*
|
5 674
|
681 984,39
* Один юридический адрес многоквартирного дома = одной дворовой территории (согласно новым требованиям о необходимости инвентаризации каждой дворовой территории по постановлению Правительства РФ №169 от 10.02.2017).
Смотреть комментарии → Комментариев нет