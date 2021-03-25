После поста Олега Леонтьева мемориал «Огонь Славы» восстановят

25.03.2021, 13:12, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Муниципальный совет, Общество

С наступлением положительных температур на мемориале «Огонь Славы» выявили дефекты: бетонный слой разрушился, гранитная облицовка отошла от основной конструкции, сообщила сегодня пресс-служба администрации Рыбинска.

Официальное сообщение об этом появилось после вчерашнего поста в социальных сетях депутата муниципального совета Олега Леонтьева о плачевном состоянии мемориала:

Как в черную дыру!

“Вечный огонь” пытаются привести в порядок с 2015 года. Тогда, деньги на восстановление, собирали горожане и предприятия города к 70-ю Великой Победы, а ремонтные работы проводили под тепловым модулем.

Первые претензии начались в 2017 году, когда отвалилась гранитная плитка и выяснилось, что ее клеили на монтажную пену. Добряков тогда ответственно заявил: “Сейчас подремонтировали. Летом будем вскрывать и делать по-хорошему”.

В конце 2019 вновь остро встал вопрос о необходимости срочного ремонта монумента. Деньги на ремонт нашли из программы подготовки к празднованию 75-ю Великой Победы. К слову, потратили около 2 500 000 руб.

И вот, наше время, март 2021. Плитка вновь обвалилась, простояв чуть больше года. Одна радость – подрядчики регулярно получают заказы, а администрация “успешно” осваивает финансирование.

Восстановительные работы подрядная организация проведет в рамках гарантийных обязательств, сообщили сегодня чиновники.

– В рамках договора гарантийные обязательства составляют пять лет. Средства из городского бюджета на ремонт не будут использованы. При проведении работ за подрядной организацией осуществлялся контроль, по качеству и технологии претензий не было. Однако устранить дефекты компании придется за свой счет, к работам приступят, как только позволят погодные условия, – сказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

В 2019 году мемориал «Огонь Славы» благоустраивали за счет средств, который город получил по итогам конкурса. Размер областной субсидии составил 2,5 млн рублей. К ремонту подрядная организация приступила поздней осенью, после того, как средства из вышестоящих бюджетов поступили в Рыбинск. На объекте были выполнены работы по облицовке центрального лестничного марша и верней площадки, срубке разрушенного бетона до основания с последующим восстановлением до необходимого уровня и укладка гранитной плитки.

– Работы на мемориале «Огонь Славы» выполняли качественно и не рассчитывали на такой результат. За ходом работ за рабочими следил ежедневно. Причину, по которой облицовка отошла, нам предстоит определить. Возможно, сыграла роль погода в условиях поздней осени. Также в этом году была достаточно суровая зима. Еще одной причиной могла послужить вода, которая просачивалась через швы и могла разорвать бетон. В любом случае, проведем восстановительные работы и напрямую заинтересованы в их качестве, – пояснил директор подрядной организации «Азимут плюс» Сергей Махотин.

В настоящее время мемориал обследуют специалисты и выявляют плиты, которые необходимо снять и затем снова закрепить. Уже демонтированный облицовочный материал увезен на складирование.

Погодные условия еще ограничивают сроки проведения работ, бетонно-гранитные конструкции мемориала проморожены. С наступлением устойчивых положительных температур, предположительно в середине апреля, подрядная организация приступит к работам.