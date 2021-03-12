В Рыбинске определили логотип празднования 950-летия

12.03.2021, 15:25, Новости

Теги: Бюджет, Праздник

В Рыбинске подвели окончательные итоги конкурса на определение логотипа празднования 950-летия города.

Победителем признан эскиз художника и краеведа Анатолия Чуля с изображением рыбы. В скором времени его можно будет увидеть на печатной и сувенирной продукции, афишах праздника.

Конкурс на выбор логотипа празднования Дня города привлек большое количество непосредственно самих участников, а также людей, которые просматривали и оценивали работы.

Конкурс проводился в два этапа. На первом комиссия отобрала из более 50 поступивших работ топ-10, которые представили на народное голосование. Оно проходило в социальной сети ВКонтакте. В голосовании приняли участие 5999 человек.

– Победителем конкурса на логотип празднования Дня города Рыбинска стала работа Анатолия Чуля, его поддержали 1599 рыбинцев. Состоялось первое рабочее совещание с автором. Спасибо участникам конкурса. Мы найдем возможность показать все направленные на конкурс идеи, в ближайшее время организуем в Общественно-культурном центре выставку эскизов и рисунков, – рассказала Марина Воронина, начальник управления культуры администрации города Рыбинска.

Планируется, что логотип празднования юбилейного Дня города будет использоваться на печатной продукции, сувенирах и для наружного оформления города.

Пресс-служба администрации города Рыбинска