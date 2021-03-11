Молодые флейтистки из Рыбинска примут участие в X Международном конкурсе имени Ю. Н. Должикова

11.03.2021, 12:12, Новости

Теги: Конкурс, Культура

Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах имени Ю. Н. Должикова пройдет в этом году в десятый раз.

Юбилейное мероприятие состоится с 22 по 27 марта 2021 года на базе Московской детской школы искусств “Кусково”, которая является одним из соорганизаторов конкурса. Подача заявок завершилась 15 февраля 2021 года.

По итогам отборочного этапа конкурса, в этом году г. Рыбинск будет представлен двумя молодыми флейтистками. На международной арене в музыкальное соревнование вступят Стрельникова Милада и Стрельникова Ярослава. Обе девушки получают музыкальное образование в МБУ ДО “Детская Музыкальная Школа №7”.

Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах имени Ю. Н. Должикова призван всемерно способствовать развитию творчества юных исполнителей, совершенствованию их профессионального мастерства, пропаганде и широкой популяризации музыки для духовых и ударных инструментов.

В конкурсе могут принимать участие учащиеся детских школ искусств и детских музыкальных школ; студенты средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и искусства; участники духовых оркестров различных студий при домах творчества; учащиеся общеобразовательных учреждений. Для индивидуальных исполнителей введены четыре возрастные категории от 0 до 15+ лет. Для учащихся музыкальных колледжей и училищ возраст участия – 15-20+ лет. Для дуэтов и ансамблей – от 7 до 20 лет и старше. Для участников фестивальной категории (“Солисты и ансамбли” и “Народные инструменты”) возрастных ограничений нет. Подробности о возрасте потенциальных участников и возможных номинациях – в Положении о конкурсе-фестивале на специальной странице fond-dolzhikov.ru/polozhenie-o-konkurse на официальном сайте конкурса. Возраст определяется на 15 февраля 2021 года.

Десятый конкурс-фестиваль в 2021 году осуществляется при поддержке Фонда Президентских Грантов, а также: Методического центра по направлению ” Духовые и ударные инструменты” г. Москвы; ГБУДО г. Москвы МГОДШИ “КУСКОВО”; Камерного оркестр “Antonio-orchestra”; “Духовой Академии Воронцова”; “Воронежского Духового Общества”; Российского национального музея музыки; “Московского музыкального общества”; “Духового общества имени В.Халилова”; “Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова”; “Аваллон”; ” Evterpa company”; “Ателье Гончарова”.

Учредители конкурса: Благотворительный Фонд развития культуры имени Ю. Н. Должикова, “Академия Должикова” и общественная организация “Российский музыкальный союз”.

Организаторы конкурса: Благотворительный фонд развития культуры имени Ю. Н. Должикова; детская школа искусств “Кусково”; “Российский музыкальный союз”; “Феодосийская детская музыкальная школа №1” (город Феодосия, Республика Крым); “Детская музыкальная школа №1 г. Хабаровска”; Воронежская Специальная музыкальная школа (колледж); Архангельской области “Архангельский музыкальный колледж”; колледж-интернат центр искусств для одаренных детей севера “Ханты – Мансийский автономный округ”; “Детская музыкальная школа №2 им.В.А.Коха” (г. Ноябрьск); детская школа искусств “Дом музыки” (г. Магнитогорск); Пермский государственный институт культуры; детская школа искусств “Пастораль” (г. Киров); “Духовая академия Воронцова” (г. Санкт-Петербург); Школа-колледж при “Казахском национальном университете искусств” (Казахстан, Нур-Султан); Детская музыкальная школа №8 управления образования г. Алматы (Казахстан); Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова; Республиканская школа искусств М.Кажлаева для особо одаренных детей (г. Махачкала, Дагестан); Республиканский музыкальный лицей-интернат им. С. Рахманинова” (г. Кишинев, Молдова); Детская Музыкальная Школа №14 г. Минска (Беларусь); Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна (Томск); Детская музыкальная школа №4 Заслуженного работника культуры РФ Владимира Михайловича Свердлова (город Тольятти).

Немного истории

Первый конкурс имени Ю. Н. Должикова состоялся в 2012 году в Москве. В нем участвовали около полутора сотен юных музыкантов. За девять лет ежегодного существования Конкурс приобрел международный статус, выявил огромное количество талантов и стал “трамплином” в большую творческую и артистическую и жизнь для множества юных музыкантов, выбравших духовые и ударные инструментах. За эти годы эксперты конкурса выслушали игру почти двух тысяч конкурсантов. Многие одаренные ребята получили стипендии правительств Москвы и Московской области или ведущих фондов России. В их числе фонд Спивакова, фонд “Новые имена”, фонд Розума, фонд “Ротари клуба” и другие благотворительные организации. С 2016 года в практике конкурса – формирование групп участников из регионов России и СНГ: Москва и Санкт- Петербург, Архангельск, Воронеж, Екатеринбург, Белгород, Липецк, Тольятти, Казань, Ессентуки, Ижевск, Томск, Комсомольск-на-Амуре, Махачкала, Нижний Новгород, Киров, Пермь, Уфа, Феодосия, Ханты-Мансийск, Хабаровск.Из ближнего зарубежья это были столицы государств Минск, Кишинёв, Алма-Ата, Нур – Султан, Федосия. Финальные прослушивания традиционно проходят в Москве в дни весенних каникул в Большом концертном зале ГБОУДО г. Москвы МГОДШИ “Кусково” ДШИ им Н. А. Римского – Корсакова. В дни проведения конкурса участникам дана возможность посещать мастер-классы педагогов – членов жюри.

Отличительная особенность конкурса – наличие Сводного Духового оркестра. Юные музыканты, рекомендованные от регионального жюри, не только становятся обязательными участниками конкурса, но и входят в состав духового оркестра, невзирая на уровень подготовки, вплоть до новичков. Цель существования Сводного духового оркестра конкурса имени Ю. Н. Должикова – обучение конкурсантов навыкам игры в духовом оркестре и повышение для каждого из них уровня духового исполнительства. На концерте закрытия, помимо лауреатов, исполняющих сольные программы, духовой оркестр в обязательном порядке исполняет несколько номеров. Тем самым участники разных возрастов сливаются в единую гармоничную команду профессионалов и ближе понимают задачи развития духового искусства в России.

В рамках Х конкурса-фестиваля с 22 по 27 марта 2021 года конкурсантам будет обеспечено бесплатное проживание в Москве в рамках проекта. Расходы на проезд и подготовку к конкурсу берут на себя участники или направляющие их организации.