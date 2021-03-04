Культурная программа Деминского марафона

04.03.2021, 16:46, Новости

Теги: Выходные, Дёмино, Спорт

6 и 7 марта под Рыбинском состоится XIV международный Ростех Деминский лыжный марафон, объединивший более 3500 участников из 58 регионов России и семи стран мира.

Стать зрителем крупнейшего спортивного события могут все желающие. Гостей марафона ждет не только насыщенная спортивная, но и культурно-развлекательная программа.

Старт 50 километровой золотой гонки Ростех Деминского марафона состоится 6 марта в 11 часов. На торжественной церемонии участников и гостей спортивного события поздравит губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и даст первый выстрел из стартового пистолета.

На дистанцию уйдут около 2400 профессионалов и любителей. Пока они преодолевают непростую деминскую трассу, гостей ждут на центральной площади. Здесь состоится выступление оркестра имени Аркадия Шацкого, концертная программа творческих коллективов Рыбинска.

– При составлении программы, формировании площадок на территории Демино мы руководствовались требованиями к безопасности проведения мероприятия. В итоге получилось несколько локаций. Поэтому побывать на Деминском марафоне – это отличная возможность провести время с семьей, активно отдохнуть, показать детям пример здорового образа жизни и развлечься, – подчеркнула Марина Воронина, начальник управления культуры.

Также на центральной площади Демино развернется выставка снегоходов предприятия «Русская механика», которая в этом году отмечает 50-летний юбилей. Посетители смогут познакомиться со снегоходами «Vector 551», «Frontier 1000», детским электрическим снегоходом «Рысь ELECTRO», внешний облик которого разработали учащиеся рыбинского технопарка «Кванториум». Впервые компания представит новую модификацию снегохода «TIKSY 500 4T», но не забудет и про ретро-технику. Все желающие смогут сфотографировать за рулем легендарного «Бурана» 70-х годов выпуска.

Небольшими площадками организована торговая ярмарка. Гостям предложат спортивную одежду и экипировку, спортивное питание и аксессуары, сувенирную продукцию, а также горячие напитки, пироги и сладости.

В районе ледового катка, который будет работать в оба соревновательных дня, концертно-игровую программу представят учреждения культуры Рыбинского района. Гостям предложат конкурсы, аттракционы, сюжетное фотографирование.

Награждение победителей состоится на сцене центральной площади 6 марта в 14:30, 7 марта – в 15:00.