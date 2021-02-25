«Давайте мы у вас заберем, что вам не нужно, а нам это интересно»

25.02.2021, 14:55, Главное

Теги: Бизнес, Добряков, Муниципальный совет, Общество, Приватизация

Депутаты рыбинского муниципального совета утвердили отчет о выполнении прогнозного плана приватизации. Да, он не выполнен.

Напомним, в 2020 году на торги было выставлено 30 объектов недвижимости площадью 12 023,8 кв. м и с начальной стоимостью 107,6 млн рублей. Но продали только 6 объектов площадью 1 584,7 кв м на сумму 11 815,8 тыс. руб. (без НДС), при начальной стоимости 11 701,7 тыс. руб. (без НДС).

При этом, всего предполагалось продать 37 объектов недвижимости, общей площадью 17 571,7 кв. м. Кроме того, в план включили продажу 100-процентного пакета акций ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (ПАТП-1), но их на торги не выставили.

Олег Леонтьев поинтересовался, будут ли продавать объекты недвижимости на условиях «публичного предложения» (то есть, цена пойдет не на повышение, а на понижение – кто сколько даст. Так, например, здание бывшего ЗАГСа продали в два раза дешевле), но ответа, по сути, так и не услышал.

– Для того, чтобы продавать посредством «публичного предложения», объект должен быть сначала выставлен на аукцион, – пояснила докладчик, директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Рыбинска Наталья Поткина. – Если на аукционе объект не продается, то собственник имеет право принять решение о такой продаже.

После этого, докладчик вкратце рассказала, что такое публичные торги согласно действующего законодательства.

Но вот, будут ли реализовывать таким путем непроданную недвижимость, так и не сказала.

– Дополнительно для вас – у нас есть комиссия по приватизации, которая рассматривает рыночные оценку и условия продажи, и в ней всегда присутствует представитель (председатель) совета – Константин Долгов, – добавила Наталья Поткина.

Игорь Варатков обратил внимание на низкое исполнение плана приватизации и предложил активизировать продажи недвижимости – все же это собственные доходы бюджета.

В ответ, глава Рыбинска Денис Добряков пояснил, что ликвидных объектов недвижимости в городе не осталось.

– Такого, чтобы просто выставили и тут же налетело несколько покупателей, такого уже нет, – сказал глава. – У нас нет желание что-то (из недвижимости) спрятать (от потенциальных покупателей).

По его словам, сейчас администрация сначала ищет покупателя, а уже потом выставляет помещение на торги.

– Мы ищем конкретного потребителя на конкретное предложение по недвижимости, – добавил Денис Добряков. – В том числе, давайте мы у вас заберем, что вам не нужно, а нам это интересно.