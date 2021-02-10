5 миллионов в минус (оказалось минус один)

10.02.2021, 11:50, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Добряков, Муниципальный совет, Приватизация, Развлечения

9 февраля состоялась сделка, в результате которой частный ДК «Полиграф» купила администрация Рыбинска.

Приобретение здания произошло без дополнительных затрат из бюджета, утверждают чиновники. Собственник ДК приобрел у города другую недвижимость через торги, а полученные средства направили на выкуп Дворца культуры. Его рыночная стоимость составляет более 30 млн рублей (ранее называли 25 миллионов, откуда взялась цифра в 30 млн, ryb.ru неизвестно), реальная сумма сделки составила 25 млн 170 тысяч рублей.

Но вот муниципальной недвижимости собственник ДК купил только на 21 млн рублей (уточнение, 4 миллиона нашлись – в такую сумму оценили землю под зданием бывшего КВД). Во всяком случае, это следует из официальных документов.

При этом, здание бывшего ЗАГСа новый собственник приобрел в два раза дешевле (с 20,2 млн до 10,1 млн рублей – это была минимальная цена «отсечения»), чем цена, по которой администрация Рыбинска его выставляла на торги («торги» шли один день и с единственным участником).

Кроме этого, бюджет потерял почти миллион рублей на «мене» бывшего КВД.

Напомним, здание было выменяно у правительства Ярославской области на помещения по адресу Волжская набережная 77-93, купленные городом у частного собственника за 3,69 млн рублей «для организации выставочного зала» (в итоге КВД продали за 2,76 миллиона – без учета земельного участка).

– Переговоры шли достаточно длительное время. Собственник рассматривал здание бывшей Мариинской гимназии и другие городские объекты. В итоге владелец через открытую процедуру торгов приобрел здание бывшего ЗАГСА, которое стояло в плане приватизации в течение пяти лет, а город все эти годы нес расходы за отопление, охрану, консервацию. Также новый владелец купил здание по адресу: ул. Гоголя, 20, бывшее ранее в областной собственности, и помещение по адресу: 9 Мая, 19, где располагался суд (продали за 8,17 млн рублей), – пояснила Наталья Поткина, директор департамента имущественных и земельных отношений

Новым собственником вышеуказанных объектов стало ООО «Торговая фирма «Снегоход-Сервис».

При формировании бюджета на 2022 год будет предусмотрена сумма на ремонт здания ДК, отмечают в пресс-службе администрации города. Осваивать помещения Дворца молодежи его новый коллектив начнет уже с апреля, полноценно развернуть работу рассчитывают к началу учебного года.

Обновлено: Приватизация имущества (ул. Гоголя, 20 – КВД) осуществляется одновременно с отчуждением в собственность земельного участка: кадастровый номер: 76:20:080424:391, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, для размещения объектов розничной торговли, площадь земельного участка – 1640 ± 14 кв.м., Стоимость земельного участка определена по результатам оценки, выполненной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в российской Федерации» и составляет – 4 075 000,0 (Четыре миллиона семьдесят пять тысяч) рублей.

Напомним, 9 февраля 2020 года ryb.ru стало известно, что глава Рыбинска Денис Добряков решил выкупить у частного собственника бывший дом культуры «Полиграф» за 25 млн рублей.

Как следовало из служебных документов, ДК «Полиграф» необходим для обеспечения работы МАУ «Молодежный центр «Максимум», в структуре которого работают 10 клубов по месту жительства площадью от 46 до 1000 кв метров.

Сразу после публикации Денис Добряков заявил, что «приобретение здания на Луговой, 17 является покупкой лишь формально. Частному собственнику приглянулась бывшая Мариинская гимназия в центре Рыбинска».

– Владельца ДК «Полиграф» заинтересовало здание бывшей третьей школы на улице Ломоносова, находящееся в муниципальной собственности, – прокомментировал ситуацию глава. – Этот объект нам не удается продать с 2013 года. Согласно Гражданскому Кодексу РФ, имущество муниципального образования не подлежит процедуре мены.

– Поэтому чтобы соблюсти все правила, сначала нами будет запущена процедура продажи здания школы, а после этого на вырученные деньги город сможет приобрести дворец культуры, – добавил Денис Добряков.- По сути, мы договорились с собственником ДК «Полиграф» на адекватную по стоимости замену.

– Если владелец гарантированно не выкупает здание («Мариинской гимназии»), то в расходную часть, эти расходы (на покупку ДК), не один здравомыслящий человек не включит (но депутаты сразу включили – ryb.ru), – заявил 12 февраля на заседании профильной комиссии муниципального совета глава Рыбинска.

А когда депутат Олег Леонтьев поинтересовался, проводилась ли оценка задания гимназии и в какую стоимость его оценили, Денис Добряков вместо ответа заявил:

– Напишите заявление в прокуратуру, в ФСБ, в МВД, что бы нас проверяли. А я потом скажу, что господин Леонтьев против того, чтобы дети нормально занимались культурой.

Тем не менее, тогда депутаты 25 млн рублей для покупки «Полиграфа» выделили сразу, не дожидаясь продажи гимназии. А сделка, по словам чиновников, должна была состоятся во втором квартале текущего года.

Должна, но так и не состоялось. Гимназию даже исключили из плана приватизации (все равно на торги не выставляли).

Так, 25 июня 2020 на муниципальном совете выяснилось, объект, включенный в план приватизации, на торги так и не выставили.

А затем выяснилось, что у «интересанта» нет денег на покупку Мариинской гимназии, поэтому ее и на продажу выставлять нет смысла. Однако желание купить частный ДК «Полиграф» за счет местного бюджета осталось. И Денис Добряков это намерение полностью поддерживает.

– Здесь вопрос интересанта (частного собственника), который готов продать дворец культуры, а он крайне необходим микрорайону, – заявил глава 20 ноября 2020 года, невнятно добавив: – Интересант соглашается на те объекты, которые уже проходили (торги), но которые не торгуются. То есть, никакого ущерба для бюджета не происходит.