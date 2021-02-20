О доходах рыбинского бюджета
 

О доходах рыбинского бюджета

20.02.2021, 10:13, Детали
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25 февраля муниципальный совет Рыбинска рассмотрит очередные изменения в бюджет и отчет об исполнении плана приватизации за 2020 год.

Доходная и расходная части бюджета 2021 года увеличатся на 4,75 млн рублей. Разумеется, основанная часть дополнительных доходов поступит из бюджета Ярославской области – 4,6 миллиона.

А вот с собственными доходами все не так хорошо. Особенно это заметно по плану приватизации.

В рамках выполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества в 2020 году на торги было выставлено 30 объектов недвижимости площадью 12 023,8 кв. м и с начальной стоимостью 107,6 млн рублей.

Но продали только 6 объектов площадью 1 584,7 кв м на сумму 11 815,8 тыс. руб. (без НДС), при начальной стоимости 11 701,7 тыс. руб. (без НДС).

При этом, всего предполагалось продать 37 объектов недвижимости, общей площадью 17 571,7 кв. м. Кроме того, в план включили продажу 100-процентного пакета акций ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (ПАТП-1), но их на торги не выставили.

По мнению чиновников, основными причинами невыполнения плана приватизации являются:

– низкое качество предлагаемых объектов при наличии обильного количества конкурентных предложений на рынке недвижимости;
– наличие ограничений (обременений) на объекты культурного наследия;
– качественные характеристики (высокий процент износа).

Почему не выставили на продажу акции ПАТП-1 и не сообщается.

Отметим, в начале февраля были проданы еще 4 объекта недвижимости, выставленные на торги в декабре прошлого года. При начальной цене в 33,9 млн рублей их продали за 18,7 миллиона (без НДС).

Справочно: В соответствии с Налоговым кодексом налог на добавленную стоимость (НДС) отнесен к федеральным налогам. Это значит, что он в полной сумме поступает в федеральный бюджет. Кроме того, НДС является косвенным налогом, поскольку оплачивает его покупатель, а непосредственно в бюджет перечисляет продавец. То есть, в местный бюджет эти деньги фактически не поступают.



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