С миру по нитке – главе на квартиры
 

С миру по нитке – главе на квартиры

18.02.2021, 12:02, Детали
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Лучшим рыбинским спортсменам назначили годовые стипендии, похвастались в администрации Рыбинска.

25 рыбинцев, представляющих разных виды спорта, будут получать персональные стипендии главы города Дениса Добрякова (разумеется, он будет их платить из местного бюджета, а не из своего кармана). В зависимости от рейтинга места и уровня соревнований сумма составляет 9800 и 4900 рублей ежемесячно, сообщается в официальном пресс-релизе.

Общая сумма стипендий составит 196 тысяч рублей в месяц.

В тоже время, расходы городского бюджета на ежемесячное содержание главы в 2021 году составят 181 608 рублей 33 копейки.

То есть, каждый житель Рыбинска (включая младенцев*) заплатит из своего кармана за «функционирование» Дениса Добрякова 98 копеек.

К примеру, в Ярославле, в расчете на число жителей, содержание мэра города Владимира Волкова обойдется в три раза дешевле – 32 копейки в месяц.

Расходы городского бюджета на содержание органов власти в Рыбинске (рублей):

Статья расходов

Городской бюджет

Численность населения

В год

В месяц

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (глава)

2 179 300

184635

11,80

0,98

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (муниципальный совет)

13 616 800

184635

73,75

6,15

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (администрация)

63 335 900

184635

343,03

28,59

Расходы городского бюджета на содержание органов власти в Ярославле (рублей):

Статья расходов

Городской бюджет

Численность населения

В год

В месяц

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (мэр)

2 325 000

608 353

3,82

0,32

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (муниципалитет)

32 444 400

608 353

53,33

4,44

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (мэрия)

266 486 600

608 353

438,05

36,50

*Каждый рыбинец платит в местную казну деньги, даже не получая дохода, просто заплатив в кассе магазина или оплатив услуги ЖКХ – в виде НДФЛ (в том числе работников), налогов на имущество, аренды и т.д.

Общая сумма декларированного годового дохода за 2019 год у Дениса Добрякова составила 2 177 325 рублей. Он владел (пользовался) земельным участком, жилым домом, нежилым помещением и тремя квартирами.

Прожиточный минимум в Ярославской области составляет: в расчете на душу населения – 10668 рублей, для трудоспособного населения – 11689 рублей, для пенсионеров – 8665 рублей, для детей – 10675 рублей.



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