С миру по нитке – главе на квартиры
18.02.2021, 12:02, Детали
Теги: Администрация, Бюджет, Добряков, Муниципальный совет, Общество
Лучшим рыбинским спортсменам назначили годовые стипендии, похвастались в администрации Рыбинска.
25 рыбинцев, представляющих разных виды спорта, будут получать персональные стипендии главы города Дениса Добрякова (разумеется, он будет их платить из местного бюджета, а не из своего кармана). В зависимости от рейтинга места и уровня соревнований сумма составляет 9800 и 4900 рублей ежемесячно, сообщается в официальном пресс-релизе.
Общая сумма стипендий составит 196 тысяч рублей в месяц.
В тоже время, расходы городского бюджета на ежемесячное содержание главы в 2021 году составят 181 608 рублей 33 копейки.
То есть, каждый житель Рыбинска (включая младенцев*) заплатит из своего кармана за «функционирование» Дениса Добрякова 98 копеек.
К примеру, в Ярославле, в расчете на число жителей, содержание мэра города Владимира Волкова обойдется в три раза дешевле – 32 копейки в месяц.
Расходы городского бюджета на содержание органов власти в Рыбинске (рублей):
|
Статья расходов
|
Городской бюджет
|
Численность населения
|
В год
|
В месяц
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (глава)
|
2 179 300
|
184635
|
11,80
|
0,98
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (муниципальный совет)
|
13 616 800
|
184635
|
73,75
|
6,15
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (администрация)
|
63 335 900
|
184635
|
343,03
|
28,59
Расходы городского бюджета на содержание органов власти в Ярославле (рублей):
|
Статья расходов
|
Городской бюджет
|
Численность населения
|
В год
|
В месяц
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (мэр)
|
2 325 000
|
608 353
|
3,82
|
0,32
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (муниципалитет)
|
32 444 400
|
608 353
|
53,33
|
4,44
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (мэрия)
|
266 486 600
|
608 353
|
438,05
|
36,50
*Каждый рыбинец платит в местную казну деньги, даже не получая дохода, просто заплатив в кассе магазина или оплатив услуги ЖКХ – в виде НДФЛ (в том числе работников), налогов на имущество, аренды и т.д.
Общая сумма декларированного годового дохода за 2019 год у Дениса Добрякова составила 2 177 325 рублей. Он владел (пользовался) земельным участком, жилым домом, нежилым помещением и тремя квартирами.
Прожиточный минимум в Ярославской области составляет: в расчете на душу населения – 10668 рублей, для трудоспособного населения – 11689 рублей, для пенсионеров – 8665 рублей, для детей – 10675 рублей.
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